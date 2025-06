Japan: Diese Small Caps profitieren vom Strukturwandel

Nach Jahrzehnten der Deflation steht Japan vor einem wirtschaftlichen Wendepunkt: Mit der schrittweisen Anhebung des Leitzinses auf mittlerweile 0,5 Prozent hat die Bank of Japan die Null- und Negativzinspolitik endgültig hinter sich gelassen – erstmals seit 17 Jahren.

Der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik markiert einen tiefgreifenden strukturellen Wandel in Japans Wirtschaft. Während exportorientierte Großunternehmen angesichts der Trump-Zölle jedoch unter Druck geraten, zeigen sich binnenorientierte Small Caps überraschend robust.

Wachstumsdynamik trotz Unsicherheit

Japans Wirtschaft wächst: Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 5,6 Prozent gewachsen war, legte die Wirtschaftsleistung 2024 erneut um drei Prozent zu. Insbesondere große Exportfirmen profitierten von einem schwachen Yen, verbesserten Margen und steigenden Unternehmensgewinnen. Dieses Umfeld führte zu einem nachhaltigen Anstieg von Löhnen und Preisen.

Parallel dazu wächst das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen, was der Binnenwirtschaft zusätzlichen Schub verleiht.

Trotz dieses Aufschwungs agiert die Bank of Japan vorsichtig. Zwar hat die Notenbank den Leitzins seit dem vergangenen Sommer kontinuierlich erhöht. Doch angesichts einer noch verhaltenen Binnenkonjunktur, eines wiedererstarkten Yen und gestiegener Importpreise wird die Zentralbank die Zinsen wohl nur allmählich weiter anheben. Erste Zinseffekte auf den Konsum werden für das zweite Halbjahr 2025 erwartet.

Die jüngste Einführung wechselseitiger Zölle durch die USA – darunter ein 25-prozentiger Aufschlag auf japanische Autoexporte – könnte das japanische BIP kurzfristig um bis zu 0,7 Prozent belasten. Japan ist davon stärker betroffen als die Europäische Union (EU), unter anderem aufgrund der japanisch-chinesischen Annäherung sowie andauernder Handelsungleichgewichte mit den USA.

Entsprechend vorsichtig äußern sich exportorientierte Unternehmen zur weiteren Geschäftsentwicklung. Der Gesamtmarkt hat sich bereits spürbar korrigiert.

Small Caps profitieren vom privaten Konsum

Für Japans Small Caps, die größtenteils auf den Binnenmarkt fokussiert sind, ist das jedoch kein Grund zur Sorge. Sie profitieren vom robusten privaten Konsum, der über 50 Prozent des BIP ausmacht, sowie von der anhaltenden Lohnentwicklung. Besonders bei jüngeren Arbeitnehmern sorgen Arbeitskräftemangel und höhere Lohnabschlüsse für Kaufkraftzuwächse. Die positive Konsumdynamik dürfte sich 2025 weiter verstärken, gestützt durch einen stabileren Yen und eine abklingende, importgetriebene Inflation.

Von diesen Entwicklungen profitieren vor allem zwei Sektoren:

Technologie-Zulieferer: Kleine, spezialisierte Hersteller von Schlüsselkomponenten für globale IT- und Konsumgüterunternehmen bieten hohes Gewinnpotenzial. Zwar sind sie exportabhängig und damit empfindlicher gegenüber den Zöllen von Donald Trump, doch ihre Bewertungen machen sie attraktiv: Die KGVs dieser Unternehmen liegen zwischen 10 und unter 20. Hinzu kommt, dass sie eine langfristige Rolle in Technologietrends spielen, insbesondere mit Blick auf Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Sensorik oder Konsumelektronik.

Dienstleistungsunternehmen im Binnenmarkt: Unternehmen aus den Bereichen Apparel, Freizeit, Beherbergung, Großhandel und IT-Dienstleistungen profitieren direkt vom wachsenden Konsum und steigenden Investitionen in die Digitalisierung. Viele dieser Unternehmen – etwa spezialisierte Einzelhändler oder IT-Dienstleister – sind überdurchschnittlich wachstumsstark. Sie bedienen stabile Marktnischen und sind oft nur unzureichend von Analysten abgedeckt. Das schafft Ineffizienzen – und damit auch Einstiegschancen.

Japanische Small Caps: Kapitalmarktreform als Rückenwind

Japanische Unternehmen investieren zunehmend in die Digitalisierung – auch infolge der von der Regierung angestoßenen Markt- und Corporate-Governance-Reformen. Die Kapitalallokation verbessert sich, die Eigenkapitalrenditen steigen und Aktienrückkäufe nehmen zu.

Dabei profitieren Small Caps überproportional, da sie agiler sind, neue Geschäftsmodelle schneller adaptieren und seltener im Fokus globaler Investoren stehen.

Japans Nebenwerte sind gut positioniert, um vom strukturellen Wandel in der japanischen Wirtschaft zu profitieren. Ihre geringe Korrelation zum globalen Aktienmarkt, ihre Binnenorientierung und die zunehmende Lohn- und Preisdynamik machen sie zu einem attraktiven Baustein für diversifizierte Portfolios. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und schärferer Handelskonflikte bieten sie Stabilität und Alpha-Chancen.

Über den Autor:

Shunsuke Sean Park ist Spezialist für japanische Nebenwerte und managt den Nebenwerte-Fonds BNP Paribas Japan Small Cap (ISIN: LU0194438841) für BNP Paribas Asset Management.