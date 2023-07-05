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Allianz GI: Wechsel am Steuer eines 650-Millionen-Fonds
Insgesamt vier Strategien betroffen Allianz GI: Wechsel am Steuer eines 650-Millionen-Fonds
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Der Fondsmanager Jay Mistry hat Allianz Global Investors (GI) verlassen. In seiner letzten Position war Mistry zusammen mit anderen Managern für den knapp 650 Millionen Euro schweren Allianz Global Opportunistic Bond verantwortlich.
Seine Rolle wird nun Filippo Novembri übernehmen. Novembri ist 2019 zu Allianz GI gestoßen. Zuvor war er bei tätig.
Als Co-Portfoliomanager übernimmt er gemeinsam mit Julian Le Beron, Luke Copley und Ranjiv Mann auch die Verantwortung für weitere Fonds des Asset Managers: nämlich den Allianz Global Aggregate, den Allianz Global Government und den Allianz Global Bond, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage erklärte.
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