Insgesamt vier Strategien betroffen Allianz GI: Wechsel am Steuer eines 650-Millionen-Fonds

Jay Mistry, Co-Portfoliomanager des 650 Millionen Euro schweren Allianz Global Opportunistic Bond, verlässt Allianz Global Investors (GI). Sein Nachfolger steht jedoch bereits in den Startlöchern.

Standort von Allianz Global Investors in Frankfurt am Main: Der Fondsmanager Jay Mistry hat den Vermögensverwalter verlassen.

Der Fondsmanager Jay Mistry hat Allianz Global Investors (GI) verlassen. In seiner letzten Position war Mistry zusammen mit anderen Managern für den knapp 650 Millionen Euro schweren Allianz Global Opportunistic Bond verantwortlich.

Seine Rolle wird nun Filippo Novembri übernehmen. Novembri ist 2019 zu Allianz GI gestoßen. Zuvor war er bei Capgemini tätig.

Als Co-Portfoliomanager übernimmt er gemeinsam mit Julian Le Beron, Luke Copley und Ranjiv Mann auch die Verantwortung für weitere Fonds des Asset Managers: nämlich den Allianz Global Aggregate, den Allianz Global Government und den Allianz Global Bond, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage erklärte.

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