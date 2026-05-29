Jung, DMS & Cie. beruft zwei Interne in den Vorstand. Gleichzeitig zieht sich ein Vorstandsmitglied aus der JDC-Holding zurück.

Die Jung, DMS & Cie. AG, Plattformtochter der JDC Group, beruft zwei interne Führungskräfte in den Vorstand. Christoph Schmitz, bisher Leiter Geschäftsabwicklung Versicherungen, rückt in das Gremium auf und verantwortet dort künftig auch das Ressort Courtagen und Abrechnung. Johanna Bartsch, Leiterin Projekt- und Vertriebsmanagement, wird nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit ab 1. Januar 2027 folgen. Beide sind seit über zehn Jahren im Unternehmen tätig.

Marcus Rex, bisher Mitglied beider Vorstände – der Jung, DMS & Cie. und der JDC Group AG –, scheidet aus dem Holdingvorstand aus und widmet sich künftig ausschließlich seinen Aufgaben im Tochterunternehmen. Dem Vorstand der Jung, DMS & Cie. gehören damit künftig fünf Mitglieder an.

Der Holdingvorstand der JDC Group besteht damit künftig aus drei Mitgliedern: Sebastian Grabmaier (CEO), Ralph Konrad (CFO/CTO) und Ramona Evens (COO). Grabmaier übernimmt in der Holding zusätzlich das Vertriebsressort.