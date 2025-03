Der deutsche Maklermarkt ist in Bewegung – und wer als Maklerpool besonders groß und erfolgreich ist, gewinnt auch besonders viel hinzu. Das bestätigt sich einmal mehr mit Blick auf die jüngsten Unternehmensergebnisse, die die JDC Group vermeldet. Die Servicefirma für Finanzdienstleister, die unter anderem den Maklerpool Jung, DMS & Cie betreibt, hat im Geschäftsjahr 2024 neue Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis geschrieben – und kündigt neue, ambitionierte Wachstumsziele an.

Nach den vorläufigen, noch untestierten Geschäftszahlen konnte JDC seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um knapp 29 Prozent auf 220,9 Millionen Euro steigern (2023: 171,7 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs ebenfalls um rund 29 Prozent auf 15,1 Millionen Euro (Vorjahr: 11,7 Millionen Euro).

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Im Geschäftsfeld Advisortech, dem Geschäft mit der technologischen Plattform für Makler und Finanzinstitute, stieg der Umsatz um rund 31 Prozent auf 197 Millionen Euro (2023: 150,9 Millionen Euro). Das Ebitda in diesem Segment wuchs um etwa 27 Prozent auf 15,1 Millionen Euro (Vorjahr: 11,9 Millionen Euro).

Auch das Advisory, unter das JDC die Vermittlungsaktivität der angebundenen Vermittler fasst, zeigte eine deutliche Aufwärtsentwicklung. Hier kletterte der Jahresumsatz um circa 17 Prozent auf 38,8 Millionen Euro (2023: 33,2 Millionen Euro). Das Ebitda verbesserte sich sogar überproportional um mehr als 36 Prozent auf 4,2 Millionen Euro (Vorjahr: 3,1 Millionen Euro).

Das Wachstum basiert laut Unternehmensangaben auf mehreren Faktoren: der positiven Entwicklung des Makler- und Beratergeschäfts, der Akquise neuer Großkunden und der Integration des 2023 von JDC übernommenen Maklerpools Top Ten.

„2024 war sicher das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in unserer Unternehmensgeschichte. Erstmals haben alle Segmente, Vertriebskanäle und Produktbereiche mit einem Rekord-Wachstum zum erzielten Rekord-Umsatz und dem eingefahrenen Rekord-Ergebnis beigetragen“, sagt JDC-Finanzchef Ralph Konrad zu den jetzt vorgelegten Ergebnissen.

Vorstandsverträge verlängert

Der Aufsichtsrat der Gruppe hat die Verträge der beiden JDC-Vorstände Ralph Konrad und von Vorstandschef Sebastian Grabmaier um weitere fünf Jahre verlängert.

Grabmaier kündigt zudem neue hochfliegende Ziele für das Unternehmen an: Bis Ende 2030 strebt JDC demnach einen Umsatz von 450 bis 500 Millionen Euro mit einem Ziel-Ebitda von 40 bis 50 Millionen Euro an. „Für JDC könnte bei weiterem Wachstum dann eine Milliardenbewertung greifbar sein“, sagt Grabmaier mit Blick auf die Unternehmensgruppe, die auch an der Börse notiert ist.

Ausblick für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet JDC einen Umsatzzuwachs auf 245 bis 265 Millionen Euro sowie ein Ebitda von 18,5 bis 20,5 Millionen Euro. Die finalen, geprüften Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 will das Unternehmen am 31. März 2025 bekanntgeben.

Mit seinen Geschäftsergebnissen spielt JDC schon seit mehreren Jahren in der ersten Liga der in Deutschland tätigen Maklerpools mit. Im Maklerpool-Ranking des Branchendienstes „Cash“ lag JDC für das Jahr 2023 unter allen hiesigen Pools an zweiter Stelle. Messlatte sind dort die Roherträge, die für 2023 auf 52,90 Millionen Euro beziffert werden. Damit liegt JDC an zweiter Stelle. In der Liste fehlt allerdings ein großer Wettbewerber, der zumindest nach Umsatz noch vor JDC liegt: Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt beziffert seinen Umsatz für das Jahr 2024 auf 257 Millionen Euro.

Über JDC

Die börsennotierte JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., Morgen & Morgen, Allesmeins, Top Ten und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und andere Finanzprodukte und -dienstleistungen.

Kerngeschäft des Hauses war in den vergangenen Jahren das Ausreichen der hauseigenen Abwicklungsplattform an Großkunden wie Banken oder große Maklerhäuser, etwa den Lufthansa-Makler Albatros. Im vergangenen Jahr versicherte JDC-Chef Grabmaier jedoch, dass man zukünftig auch wieder mehr Gewicht auf das Einzelmakler-Geschäft legen wolle.

Zum JDC-Verbund gehört außerdem die Marke Finum, unter der JDC in Deutschland und Österreich ein Haftungsdach für Vermittler anbietet.