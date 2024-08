Wachstum ist immer eine gute Begründung, den Vorstand zu erweitern: So praktiziert es auch die JDC Group. Hier wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 laut heute (14.08.) veröffentlichter Zahlen um 25,4 Prozent auf 106,1 Millionen Euro.

Erste Frau im nun vierköpfigen Vorstand

Ab dem 1. September soll nun Ramona Evens „aufgrund der dynamischen Entwicklung der Gesellschaft und der vielfältigen Aufgaben aus den Großkooperationen“ die Verantwortung für das operative Geschäft bei der JDC Group übernehmen. Die Gesellschaft erweitert damit den Vorstand um ein viertes Mitglied. Ralph Konrad, der das Ressort „Operations“ bislang verantwortet hat, wird sich nach Unternehmensangaben zukünftig auf die Bereiche Finanzen, Recht und Plattform konzentrieren. Zu JDC zählt mit Jung, DMS & Cie auch Deutschlands zweitgrößter Maklerpool.

Evens ist laut ihres neuen Arbeitgebers seit 15 Jahren in der Finanz- und Digitalindustrie tätig. Ab 2008 arbeitete sie in der Strategieberatung The Boston Consulting Group. Nach Ihrer Promotion am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken wechselte sie 2014 zum Versicherer Arag, bei der sie unter anderem Führungsaufgaben in der Vertriebssteuerung übernahm. Zuletzt war die 40-Jährige als Geschäftsführerin für den Bereich Sachversicherungen beim Vergleichsportal und Makler Check 24 und als Start-up-Unternehmerin tätig.