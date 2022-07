Zum Kauf von Maklern JDC startet Joint Venture mit Bain Capital und Canada Life

Die JDC Gruppe will mit Bain Capital und der zu Great-West Lifeco gehörenden Canada Life Irish Holding Company Limited ein langfristigen Joint Ventures gründen. Dabei geht es um den Kauf von Versicherungsmaklern oder Versicherungsagenturen in Deutschland und Österreich, wie aus einer Adhoc-Mitteilung des Wiesbadener Finanzdienstleisters hervorgeht.

Die von dem neuen Gemeinschaftsunternehmen erworbenen Makler und Agenturen sollen mittels Service-Vereinbarungen an die Abwicklungs-Plattformen der JDC Gruppe angeschlossen werden. Der Vorstand der JDC Group erwartet laut Mitteilung, dass die Kooperation in den kommenden Jahren einen deutlich positiven Einfluss auf Umsatz und Ergebnis haben wird. Das Höhe dieses Effekts hänge maßgeblich davon ab, in welcher Zahl, mit welchem Volumen und zu welchen Zeitpunkten das Gemeinschaftsunternehmen entsprechende Akquisitionen realisieren kann. Die kartellrechtliche Genehmigung der Kooperation steht noch aus.

JDC hat im Lauf der Zeit einen Schwerpunktwandel in Richtung Versicherungsgeschäft vollzogen. Die Gruppe hat bereits 2013 damit begonnen, das Kerngeschäft digital umzubauen. Die irische Canada-Life-Holding ist seit 2019 Großaktionär von JDC.