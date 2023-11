Rund 16.000 Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich nutzen derzeit die Service- und Technologieplattform von Jung, DMS & Cie. Das zur JDC Group gehörende Unternehmen aus München stellt ihren Vertriebspartnern nach eigenen Angaben etwa 12.000 Produkte von mehr als 1.000 Gesellschaften zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem Investmentfonds, Versicherungen und Beteiligungen.

Die Altersvorsorge nach Einführung des Alterseinkünftegesetzes zum 01.01.2005 © Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)

Wie die angeschlossenen Vermittler diese Finanzprodukte für die Altersvorsorge ihrer Endkunden einsetzen, zeigt eine aktuelle Studie: Für sein Trendbarometer hat Jung, DMS & Cie mit seiner Schwestergesellschaft Morgen & Morgen (M&M) einerseits untersucht, welche Tarife vor einem möglichen Vertragsabschluss besonders oft per JDC-Software durchgerechnet wurden.

Andererseits geht es in der Studie auch darum, wie sich die monatlichen Prämien der berechneten Tarife in den vergangenen sechs Jahren entwickelt haben. Sie stiegen demnach seit 2018 über alle Schichten hinweg zwar nur leicht von durchschnittlich 222 Euro auf aktuell 234 Euro. Allerdings gibt es innerhalb der drei Schichten der Altersvorsorge hierzulande große Unterschiede.

Den größten Anstieg verzeichnete die zweite Schicht, in der die monatlichen Prämienzahlungen von 139 Euro in 2018 auf aktuell 173 Euro stiegen. Diesen Zuwachs um knapp ein Viertel führen die Studienautoren auf die „immer beliebter werdende betriebliche Altersvorsorge“ zurück. Auch die private Vorsorge in der dritten Schicht konnte zulegen, während die Riester-Rente weiter an Bedeutung verloren hat.