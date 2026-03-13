2025 gab es deutliches Wachstum, und für 2026 ist ein weiterer Sprung in Sicht: JDC legt seine vorläufigen Konzernergebnisse vor und präsentiert seine Strategieziele.

Der Technologie- und Maklerdienstleister JDC Group hat das Geschäftsjahr 2025 mit starken Zahlen abgeschlossen. Nach vorläufigen, noch untestierten Angaben, die das Unternehmen meldet, stieg der Umsatz um 13,2 Prozent auf 250 Millionen Euro (2024: 220,9 Millionen Euro). Das bereinigte Ebitda, Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen, legte um 47 Prozent auf 22,2 Millionen Euro zu (2024: 15,1 Millionen Euro). Unbereinigt belief sich das Plus auf 36 Prozent. Das bereinigte Ebit wuchs um fast 77 Prozent auf 15,4 Millionen Euro.

Vor allem das vierte Quartal habe dem Konzern einen deutlichen Schub beschert: „Besonders hervorzuheben ist auch der starke Beitrag der neu hinzu gekommenen FMK-Gruppe, die sich gemäß unserer Planungen entwickelt“, lässt sich JDC-Vorstand Ralph Konrad zitieren. Den Hamburger Spezialisten für Leadgenerierung FMK hat JDC im vergangenen August übernommen. Er soll den angebundenen Maklern beim Aufspüren geeigneter Kunden helfen.

Zum Vergleich: Nach den jüngsten verfügbaren Daten gemäß der „Cash“-Maklerpool-Hitliste erwirtschaftete der bislang umsatzstärkste deutsche Maklerpool, Fonds Finanz, 2024 einen Umsatz von 341 Millionen Euro.

Zwei Standbeine: Advisortech und Advisory

JDC setzt nach eigenen Angaben auf zwei Geschäftsfelder: Advisortech und Advisory. Im ersten Fall reicht JDC seine Technologie im B2B-Bereich aus, darunter an Großkunden wie Banken und große Maklereinheiten, im zweiten tritt es selbst als Vermittler auf. Beide operativen Segmente entwickelten sich positiv. Das Kerngeschäft Advisortech steuerte zum Umsatz 210,8 Millionen Euro bei (Ebitda: 19,6 Millionen), das kleinere Advisory-Segment 56,4 Millionen Euro (Ebitda: 5,1 Millionen Euro). Die beiden Bereiche hatte JDC 2025 im Zuge einer konzerninternen Zusammenlegung von Lizenzen umorganisiert, die Zahlen gelten aus Sicht der neuen Struktur.

Vorstandschef Sebastian Grabmaier sieht JDC nach eigenen Angaben passend aufgestellt für die KI-Transformation der Versicherungsbranche – und zwar gleich aus drei Gründen: Mit dem Morgen-&-Morgen-Datenuniversum verfüge das Unternehmen über eine große historische Datenbasis, mit Jung, DMS & Cie. über Infrastruktur für automatisierte Abwicklungsprozesse – und mit FMK über „einen der größten Leadgeneratoren im deutschen Markt“.

Das macht JDC

JDC – im Scale-Segment der Frankfurter Börse gelistet – feierte im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Börsenjubiläum. Es ist mit rund 16.000 angebundenen Poolpartnern einer der größten Maklerdienstleister im deutschen Markt. Für 2026 erwartet JDC einen weiteren Umsatzsprung: 300 bis 330 Millionen Euro Umsatz und 35 bis 38 Millionen Euro Ebitda peilt das Unternehmen dann an.

Die finalen, geprüften Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 31. März 2026 veröffentlichen.