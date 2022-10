Summitas JDC will mit Partnern Versicherungsmakler bündeln

Im Markt der Versicherungsmakler soll ein neuer Branchenriese entstehen, der Maklerunternehmen aufkauft und deren Geschäft auf eine digitale Abwicklungsplattform bringt. Das geplante Großunternehmen soll Summitas heißen und in München beheimatet sein. Es ist eine Gemeinschaftsgründung dreier branchenbekannter Firmen.

Beteiligt sind

die JDC-Gruppe, die neben dem Maklerpool Jung, DMS & Cie. eine Plattform für Advisortech und Bancassurance betreibt,

Bain Capital Insurance, der auf Kapitalanlagen für Versicherer spezialisierte Arm des Vermögensverwalters Bain Capital und

der in Irland ansässige Lebensversicherer Canada Life Irish Holding.

Die drei Partner planen, deutsche und österreichische Versicherungsmaklerfirmen zu übernehmen und deren Geschäft fortan über die hauseigenen Maklerplattform von JDC abzuwickeln. Zusätzlich sollen die aufgekauften Unternehmen „Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen“ sowie „tiefgreifendem Branchen-Know-how“ erhalten, teilt JDC mit.

„Durch ihr besonderes Partnerschaftsmodell bietet Summitas den übernommenen Maklern die Möglichkeit, in ihrem Kerngeschäft tätig zu bleiben oder eine Nachfolgelösung für ihr Unternehmen anzustreben“, heißt es von JDC weiter. Versicherungsmakler können somit ihre Kunden entweder weiter selbst betreuen und dabei Verträge über die JDC-Plattform abwickeln. Die Bestände bleiben in dem Fall bei dem übernommenen Maklerunternehmen. Oder die Unternehmensinhaber ziehen sich zurück –in dem Fall will Summitas auch die Unternehmensnachfolge regeln.

Das Projekt, gemeinsam mit Partnern Maklerunternehmen zu bündeln, hatte JDC bereits Anfang Juli verkündet. Damals stand noch die behördliche Genehmigung aus. Diese wurde nun offenbar erteilt, und es kann losgehen.

Chef von Summitas wird Michael Schließhake, der bislang den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung beim Versicherer Allianz Deutschland geleitet hat. Zu Schliephake gesellt sich Marcus Nagel, bis 2018 Chef des Versicherers Zurich Deutschland und aktuell Senior Advisor bei Bain Capital Insurance. Nagel soll dem Beirat von Summitas vorsitzen.

Der designierte Summitas-Chef Schliephake sagt bezüglich der weiteren Pläne: „Summitas baut ein starkes Team aus erfahrenen Investment- und Branchenexperten auf.“ Man sei „auf der Suche nach gut etablierten Unternehmen vor allem in den Segmenten Gewerbe- und Spezialversicherungen, mit starken Teams und nachhaltigen Erträgen.“