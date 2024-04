1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Während alle anderen schliefen, arbeitete ich mitten in der Nacht, weil ich mit Ländern in Asien in Kontakt stand. Dabei lernte ich, dass Geld hart verdient ist und niemals schläft!

2. Wären Sie nicht Fondsmanagerin geworden, wären Sie heute …

… hauptberuflicher Schriftsteller

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Echte Unternehmer und Visionäre wie Toyoda Kiichirō, Honda Sōichirō oder Momofuku Andō, den Gründer von Nissin Foods

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Meine Frau. Ihr Kampf um ihre Gesundheit, der sehr leidvoll ist, wird mit einem Lächeln und einer Haltung der Stärke geführt und lehrt mich, was wahrer Mut ist

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

Mein Werk "Ando Momofuku – Mister Nudeln" und "Der intelligente Investor" von Benjamin Graham

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Wenn der Markt hart wird, werde härter!

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Meine eigenen früheren Leistungen zu übertreffen und eine Underdog-Mentalität zu bewahren, die mich antreibt

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Ich habe meinem kleinen Sohn meinen Beruf anhand einer „Star-Wars“-Metapher erklärt: Ich bin ein Jedi-Ritter, der das Geld der Menschen vor den dunklen Mächten des Marktes schützt. Der Gedanke, dass er diese Erklärung an seine Mitschüler und Mitschülerinnen weitergibt, freut mich sehr

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich kann die Zeit mit meinem Sohn und meiner Familie nicht zurückdrehen. Ich könnte mehr Geld verdienen, aber ich kann verpasste Momente nicht zurückholen

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich weder Brad Pitt noch George Clooney. Eigentlich sollte ich doch schön altern …

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Mir – ich sollte das Leben mehr feiern!

12. Was sammeln Sie?

Wertvolle Momente mit meiner Familie

13. Ihre liebsten Fernsehserien?

Britische TV-Klassiker wie „Yes Minister“ oder „The Avengers“

14. Und Ihr Lieblings-Song?

„Sugar Baby Love" von den Rubettes – das ist auch der Spitzname, den ich meiner Frau gegeben habe

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

“Line" und "Messenger" sind der Rettungsanker für meine Frau und meinen Sohn

16. Fußball ist für mich …

… dass meine Frau Fußball schaut

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Die Stunden, die ich mit meiner Familie verbringe und in denen ich Bücher schreibe

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Vor 38 Jahren hatten meine japanische Frau und ich einige kulturelle Missverständnisse, heute nicht mehr

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… ich einen ruhigen Platz zum Schreiben habe

20. Wein oder Bier zum Essen?

Bier mit Freunden, Wein mit meiner Frau und Champagner als Treibstoff für Kreativität

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Ein Projekt für Waisenkinder der Feuerwehr und die Tierschutzorganisation SPA

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Überall auf der Welt, solange meine Familie bei mir ist

Jean-François Chambon: Der 1966 in Paris geborene Franzose studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris-Dauphine und beginnt seine berufliche Karriere als Finanzanalyst bei UAP in Hongkong. Im Januar 1998 wechselt er zu Ofi Invest nach Paris, wo er zunächst als Analyst für die Branchen Automobile, Medien und Telekommunikation arbeitet und sich 2005 auf Aktien aus Japan und Südostasien spezialisiert. Neben dem Ofi Invest ISR Actions Japon betreut Chambon unter anderem den in Deutschland bislang nicht zum Vertrieb zugelassenen Ofi Invest Asie. Er ist seit 34 Jahren mit einer Japanerin verheiratet und reist häufig nach Japan.