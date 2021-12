Jeck und Joot: 11 Fonds, 11 Jahre – und kein Jahr im Minus

Der Elf-Jahres-Beste mit einer Wertentwicklung von knapp 68 Prozent kommt von der luxemburgischen Gesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments. Jean-Philippe Donge, Manager des BL-Global Bond (WKN: 921164) investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung können bis zu 5 Prozent in Anleihen von Schwellenländern beigemischt werden.Zweitplatzierter ist ein Franzose: Der Ssga Euro Corporate Industrial Bond Index Fund (WKN 588761) der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors legte in elf Jahren mehr als 65 Prozent zu. Trotz eines kurzen Durchhängers zwischen 2006 und 2008, als die Performance bei nahezu 0 Prozent lag, rutschte der Fonds kein einziges Jahr in die Miesen. Der Fondsmanager Frederic Jamet kauft hauptsächlich Euro-Anleihen von Industrie- und Handelsunternehmen aus dem Nichtfinanzsektor.Den dritten Platz belegt ein Dänemark-Fonds. Der Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK (WKN 986766) investiert vorwiegend in dänische Hypothekenanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse gehandelt werden. Dänische Staatsanleihen ergänzen das Portfolio. Selbst im Krisenjahr 2008 legte der Fonds rund 6 Prozent zu.