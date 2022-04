Swiss-Life-Studie Jede 2. Frau fürchtet sich vor Altersarmut

49 Prozent der Frauen sehen in Altersarmut das größte Problem, das auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zukommen wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Versicherers Swiss Life Deutschland. Was Beschäftigte von Unternehmen in Sachen Altersvorsorge erwarten und welche Anforderungen sie an die betriebliche Altersversorgung (bAV) stellen.