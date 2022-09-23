Rating von Franke und Bornberg Jede 2. Grundfähigkeitsversicherung hervorragend oder sehr gut
Immer mehr Versicherer drängen in das Geschäft mit Grundfähigkeitsversicherungen. Seit 2019 ist die Anzahl der Anbieter von 17 auf nunmehr 26 Gesellschaften gewachsen. Weitere Versicherer stehen laut Rating-Agentur Franke und Bornberg aktuell kurz vor der Markteinführung.
„Versicherer entdecken zunehmend, dass die Grundfähigkeitsversicherung ihr BU-Geschäft nicht kannibalisiert“, erklärt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Ganz im Gegenteil – sie biete ihnen zusätzliche Absatzchancen bei Menschen, die wegen ihres Berufes oder aufgrund von Vorerkrankungen keinen bezahlbaren BU-Schutz erhalten würden.
15 Grundfähigkeiten
Für ihren Rating haben die Analysten von Franke und Bornberg einen Katalog von 15 relevanten Grundfähigkeiten erstellt. Alle Leistungsauslöser müssen sich daran messen – unabhängig davon, wie ein Versicherer die jeweilige Fähigkeit bezeichnet.
Die Forscher untersuchten insgesamt 97 Tarife von 26 Gesellschaften. Dabei unterscheiden sie zwischen „Grundfähigkeit“ und „Grundfähigkeit Plus“. Tarife der Plus-Variante bieten Zusatzbausteine mit weiteren Leistungsauslösern. Dazu zählt zum Beispiel Versicherungsschutz bei schweren Krankheiten. Die Höchstnote FFF+ erhalten nur Tarife, die alle 15 Grundfähigkeiten in der geforderten Qualität absichern.
Das Ergebnis: Jeder zweite Tarif landet mindestens in der Bewertungsklassen „sehr gut“ (FFF). 45 Prozent der Tarife erreichen die höchste Auszeichnung FFF+ („hervorragend“).