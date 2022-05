Assekurata-Studie Jede 2. Kriegsklausel in Cyber-Versicherungen unklar

Im Zuge des Ukraine-Kriegs rücken die sogenannten Kriegsklauseln bei verschiedenen Versicherungen in den Blickpunkt. Das gilt auch für gewerbliche Cyber-Policen. Denn dass Kriegsrisiken – bei Cyber-Versicherungen sind das etwa staatlich organisierte Hacker-Angriffe – in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) ausgeschlossen werden, ist marktüblich. Es kommt jedoch darauf an, wie konkret und transparent solche Klauseln ausgestaltet sind.

In ihrer AVB-Analyse hat die Rating-Agentur Assekurata insgesamt 28 Kriegsklauseln der Anbieter von Cyberversicherungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unter die Lupe genommen. „Als Referenz und Vergleichsmaßstab dienten hierbei die GDV-Empfehlungen, da diese zur Formulierung des Kriegsausschlusses juristisch sattelfest erscheinen“, erklärt Assekurata-Geschäftsführer Reiner Will. Bei diesen Empfehlungen handelt es sich laut Will um eine Art „Mindeststandard auf angemessenem Niveau“.

46 Prozent der Kriegsklauseln erfüllen Mindeststandards

In der nachfolgenden Grafik sind Anbieter, die diese Mindeststandards erfüllen, mit zu drei Vierteln vollen Kreisen gekennzeichnet. Anbieter, die diese Empfehlung bereits verbessert und noch mehr Transparenz und Klarheit geschaffen haben, wurden mit einem vollgefüllten Kreis ausgezeichnet.

Quelle: Assekurata

Quelle: Assekurata

Insgesamt erfüllt nach Auffassung von Assekurata knapp die Hälfte der Tarife (46 Prozent) vollständig den Mindeststandard, also die GDV-Empfehlung. 29 Prozent befinden sich geringfügig darunter, 18 Prozent liegen deutlich oder sehr deutlich darunter. Demgegenüber übertreffen zwei Bedingungswerke (7 Prozent) die GDV-Empfehlungen.