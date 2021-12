Geldvermögen in Deutschland Jede Sekunde werden es 9.124 Euro mehr

Das Geldvermögen deutscher Privathaushalte wuchs im zweiten Jahresquartal 2021 in jeder Sekunde um 9.124 Euro an. Das berichten Experten aus dem Haus Franke-Media.net, Betreiber des Internetportals Tagesgeldvergleich.net. Sie präzisieren: Es gehe um das Nettovermögen. Schulden seien von der Summe bereits abgezogen. Auch Immobilien und Firmenanteile bleiben unberücksichtigt. Die Berechnung beruht auf Daten der Deutschen Bundesbank.

9.124 Euro pro Sekunde ergeben 23,65 Milliarden Euro pro Monat. Damit könnte das hiesige Geldvermögen noch vor Ende Oktober die Rekordmarke von 7 Billionen Euro knacken, schätzt man bei Tagesgeldvergleich.de.

Den größten Anteil am Vermögenszuwachs haben laut der Analyse zurückgelegtes Bargeld, Sicht- und Termineinlagen. Allein sie sorgen pro Sekunde für einen Anstieg von 4.061 Euro. Aus Lebens- und Rentenversicherungen kommen 2.760 Euro pro Sekunde hinzu, aus Fonds-Anlagen 1.410 Euro.

In anderen Bereichen sind die Summen allerdings auch rückläufig. So nimmt das in Geldmarktfonds geparkte Vermögen jede Sekunde um 8 Euro ab, bei festverzinslichen Wertpapieren sind es sogar minus 263 Euro pro Sekunde.