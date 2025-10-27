Schon mit kleineren Investments die Vorteile des passiven Einkommens für sich nutzen? Und damit kleinere und größere Wünsche finanzieren. Vom Fitnesscenter-Abo bis zur Zusatzrente.

Jeden Monat zusätzlich Geld verdienen, ohne dafür zu arbeiten? Wer träumt nicht davon.

Passives Einkommen macht genau das möglich – zum Beispiel mit den monatlich ausschüttenden DWS-Fonds.

Passives Einkommen – kurz erklärt

Passives Einkommen bezeichnet Einkünfte, die praktisch ohne oder nur mit minimalem laufenden Aufwand erzielt werden, nachdem einmal Zeit, Geld oder Arbeitsleistung investiert wurde. Klassische Beispiele sind Mieteinnahmen, Dividenden oder Eigentumsrechte wie zum Beispiel Patente.

Eine weitere Möglichkeit?

Passives Einkommen durch monatlich ausschüttende Fonds der DWS

Kunden können bereits mit kleineren Investments die Vorteile des passiven Einkommens für sich nutzen. Monatlich ausschüttende Fonds der DWS bieten Anlegern durch potenzielle Kursgewinne, Zinsen und Dividenden die Chance auf regelmäßige Kapitaleinkünfte.

Passives Einkommen: Für große und kleine Wünsche

Lukas hat 10.000 € Startkapital in einem Aktienfonds mit einer monatlichen Ausschüttung von 0,5 % angespart. Er erhält 50 € monatlich, wodurch er bequem sein Fitnessstudio-Abo bezahlt.*



Sandra investiert 100.000 € in Fonds unterschiedlicher Anteilsklassen mit einer monatlichen Ausschüttung von 0,5 %.

Sie erhält regelmäßig 500 €*. Damit kann sie ihr Autoleasing finanzieren.*



Michael hat 200.000 € aus einer Lebensversicherung bekommen. Er investiert in Aktien- und Rentenfonds mit einer monatlichen Ausschüttung von 0,45 %. Er erhält monatlich 900 € zusätzlich zu seiner Rente.*



*Ausschüttungen sind nicht garantiert. Die Höhe der Ausschüttungszahlungen kann sich ändern bzw. komplett ausfallen. Quelle: DWS International GmbH; Stand: Oktober 2025

Passives Einkommen kann somit nicht nur für erfahrene Anleger interessant sein, sondern auch für Einsteiger und jüngere Zielgruppen.

Was ist noch wichtig zu wissen? Im Unterschied zu privaten Rentenversicherungen oder Auszahlplänen zielen monatlich ausschüttende Fonds darauf ab, das investierte Kapital auf lange Sicht möglichst vollständig zu erhalten. Um das zu erreichen, sind die Produkte so konzipiert, dass die monatlichen Ausschüttungen langfristig aus Kursgewinnen, Zinsen und Dividenden finanziert werden können und das investierte Kapital nicht aufgezehrt wird.1

Anleger können aus der breiten DWS-Angebotspalette den Fonds wählen, der am besten zu ihrer persönlichen Risikoneigung und ihrem Anlagehorizont passt.

Mehr zum Passiven Einkommen finden Sie hier.

Fußnoten:

1Keine Garantie, abhängig von der jeweiligen Wertentwicklung des Fonds.

