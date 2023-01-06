Württembergische-Umfrage Jeder 10. Autofahrer bereits am Steuer eingenickt

Müdigkeit am Steuer war 2021 Ursache für mehr als 1.500 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. In einer Umfrage berichten mehr als 10 Prozent der Autofahrer, dass sie mindestens einmal den sogenannten Sekundenschlaf bei einer Fahrt hatten.

Kaffeepause während einer Autofahrt im Winter: Insbesondere in der dunklen Jahreszeit leiden viele Menschen unter Müdigkeit am Steuer.

Mehr als 10 Prozent aller Autofahrer geben zu, bei mindestens einer Fahrt schon einmal ungewollt kurz eingeschlafen zu sein. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio aus Hamburg, die im Auftrag der Württembergischen Versicherung durchgeführt wurde.

Die meisten Menschen versuchen laut Umfrage, die Müdigkeit während der Fahrt durch Frischluftzufuhr über das offene Autofenster zu vertreiben (58 Prozent). Rund ein Drittel versucht sich durch laute Musik wachzuhalten. „Beide Mittel wirken jedoch nur höchst unzuverlässig“, warnt die Württembergische Versicherung. Effektiv sei letztlich nur eine Pause – beispielsweise ein kurzer Schlaf an einer Raststätte.

140 Meter unkontrollierte Fahrt

Denn Sekundenschlaf im Straßenverkehr ist alles andere als harmlos. Das bestätigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach kam es durch Übermüdung am Steuer allein im Jahr 2021 in Deutschland zu mehr als 1.500 Straßenverkehrsunfällen, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet wurden.

Doch warum kann das Wegnicken für nur eine oder nur ein paar Sekunden so verheerende Folgen haben? „Bereits eine Sekunde Unachtsamkeit führt bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde zu einer zurückgelegten Wegstrecke von fast 28 Metern“, rechnet der Versicherer vor. Bei einem Nickerchen von fünf Sekunden lege das Fahrzeug also bereits rund 140 Meter unkontrolliert zurück.