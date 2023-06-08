Bitkom-Studie Jeder 2. Beschäftigte will Altersvorsorge-Beratung durch KI

Mehr als die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung würde gerne alles rund um die Altersvorsorge digital erledigen können. Gut jeder Zweite würde sich auch durch Künstliche Intelligenz (KI) beraten lassen, so das Ergebnis einer Studie. Doch ganz ohne menschliche Hilfe geht es trotzdem nicht.

Digitalisierungswüste Deutschland: Wenn es um die Altersvorsorge geht, hat Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern großen Nachholbedarf. „Das liegt zum einen an der Struktur der Versicherer, die vielerorts noch größtenteils analog arbeiten“, sagt Rasmus Lynge, Leiter Produkte und Technologie beim Versicherungssoftware-Anbieter Fadata. Und auch die Politik hat es laut Lynge versäumt, die Digitalisierung zu beschleunigen, zum Beispiel durch den raschen und großflächigen Ausbau von Breitbandnetzwerken.

Digitale Übersicht wünschenswert

Wer also eine Übersicht über seine künftigen Renteneinkünfte aus gesetzlicher Rentenversicherung und privater Vorsorge erstellen möchte, muss sich durch eine Papierflut durchkämpfen und zusammenrechnen, was am Ende rauskommt. Gerne tun es wohl nur die wenigsten. Sechs von zehn Deutschen (59 Prozent) und sogar mehr als zwei Drittel (70 Prozent) derjenigen, die noch nicht im Ruhestand sind, wünschen sich eine einfache digitale Übersicht über ihre voraussichtlichen Einkünfte im Alter.

Das zeigt eine Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Dabei wurden von 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland befragt, darunter 678 Personen, die noch nicht in Rente oder im Ruhestand sind.

Rund die Hälfte (48 Prozent) aller Deutschen und sogar 56 Prozent derjenigen, die noch keine Altersbezüge erhalten, wünschen sich, alles rund um ihre Altersvorsorge digital erledigen zu können. Ihr letztes privates Altersvorsorgeprodukt digital abgeschlossen hat dabei nur rund ein Fünftel (22 Prozent). 65 Prozent haben dies dagegen offline erledigt, also etwa vor Ort in einer Bankfiliale oder in einem Versicherungsbüro.

Beratung durch KI, Abschluss beim Vermittler

Viele Befragte schrecken auch nicht davor zurück, in Sachen Altersvorsorge KI um Rat zu fragen. So würden sich 45 Prozent aller Deutschen und sogar 51 Prozent derjenigen, die noch keine Pension oder Altersrente beziehen, von einer Künstlichen Intelligenz auf Grundlage ihrer jeweiligen Lebenssituation zur Altersvorsorge beraten lassen.

Trotzdem müssen sich Vermittler keine Sorgen machen, dass sie bald keine Arbeit mehr haben. Denn laut Bitkom-Studie glauben 61 Prozent der Teilnehmer, dass der Abschluss einer Altersvorsorge so kompliziert ist, dass dies letztlich nicht ohne Hilfe eines Menschen möglich ist.

„Kurzfristig geht es um hybride Lösungen, die digitale und persönliche Beratung verzahnen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Eine „einfache, klare und digitale Darstellung“ würde es mehr Menschen ermöglichen, eine selbstständige und fundierte Entscheidung für ihre Altersvorsorge zu treffen.