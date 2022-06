Asscompact Trends Jeder 3. Vermittler meldet mehr Umsatz

Wie hat sich Ihr Umsatz speziell im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 entwickelt? Diese Frage stellte Asscompact knapp 300 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche im Rahmen der Studie „Asscompact Trends II“.

Die Antworten fallen größtenteils positiv aus. So geben 5,2 Prozent der Befragten an, dass ihr Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal „viel besser“ geworden ist. Weitere 29,3 Prozent melden „eher besseren“ Umsatz. Insgesamt verzeichnet also mehr als jeder dritte befragte Vermittler (34,5 Prozent) höhere Einnahmen als im ersten Quartal 2021.

Auf der anderen Seite klagen jedoch 19 Prozent der Befragten über Umsatzeinbußen. Davon verzeichnen 16,6 Prozent „eher schlechteren“ und 2,4 Prozent „viel schlechteren“ Umsatz als Anfang vergangenen Jahres. Für beinahe die Hälfte der Befragten (46,6 Prozent) hat sich indes nichts geändert.

Umsatzeinbußen von 25 Prozent

Der Umsatzplus beträgt laut Studie im Schnitt 20,4 Prozent. Die durchschnittlichen Umsatzeinbußen liegen mit 25,1 Prozent etwas höher.

Und wie zufrieden sind die Vermittler mit ihrem Geschäftsverlauf insgesamt? Hier hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht viel verändert. So gaben in den ersten drei Monaten 2021 insgesamt 75,2 Prozent der Umfrageteilnehmer an, „zufrieden“, „sehr zufrieden“ oder „außerordentlich zufrieden zu sein“. Im ersten Quartal 2022 liegt dieser Anteil rund einen Prozentpunkt darüber bei 76,3 Prozent.