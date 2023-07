BVK-Strukturanalyse Jeder 3. Vermittler verdiente 2022 mehr Geld

Der Nachwuchsmangel setzt sich fort, der Frauenanteil sinkt weiter, aber ansonsten herrscht im Versicherungsvertrieb gute Stimmung – so ließen sich die Ergebnisse der Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) zusammenfassen, die in der Juli / August-Ausgabe der BVK-Verbandszeitschrift „VersicherungsVermittlung“ veröffentlicht wurden.

Bestände gewachsen

Bei fast 75 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind die Bestände 2022 im Vergleich zu 2021 gewachsen. Mehr als ein Viertel konnte sogar eine Steigerung von mehr als 5 Prozent erreichen. „Diese positive Entwicklung liegt sicher unter anderem an einer Beitragssteigerung in der Versicherungsbranche insgesamt, insbesondere in den SHURK-Sparten“, heißt es vom BVK. Dass die Bestände gefallen sind, erklärten nur 8,9 Prozent der Teilnehmer.

Rund die Hälfte aller Teilnehmer konnte die Gesamteinnahmen steigern, so ein weiteres Umfrage-Ergebnis. 23,5 Prozent der Befragten melden Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr. Bei weiteren 22,7 Prozent sind die Einnahmen stabil geblieben.

Auch Kosten gestiegen

Doch mit den Einnahmen stiegen auch die Kosten – bei immerhin 62,1 Prozent der Befragten. Nur etwa ein Viertel der Teilnehmer konnten die Kosten stabil halten. Als Grund vermuten die BVK-Forscher, dass im Corona-Jahr 2021 viele Kosten weggefallen sind, da es keine Kundenbesuche gab. Als die Pandemie vorbei war, seien die Kosten wieder gestiegen, da Vermittler ihre Kunden wieder persönlich besucht hätten. „Auch Investitionen in Technik für mobiles Arbeiten der Mitarbeiter könnten eine Erklärung für diese hohe Kostensteigerung sein“, so der BVK.

Trotz der gestiegenen Kosten blieb für mehr als ein Drittel der befragten Vermittler unterm Strich mehr Geld übrig als im Vorjahr. So berichten 38,8 Prozent der teilnehmenden Vermittlerbetriebe von einer Gewinnsteigerung. 28,8 Prozent der Vermittler, also ebenfalls fast jeder dritte Betrieb, mussten einen Rückgang ihres Gewinns hinnehmen. Bei 29,9 Prozent, also dem restlichen Drittel aller Betriebe, blieb der Gewinn gleich.

Nachwuchsmangel und Überalterung

Ein weniger erfreulicher Studienbefund ist der Nachwuchsmangel und Überalterung der Branche. Im Durchschnitt liegt das Alter der Studien-Teilnehmer bei 51 Jahren. „Das dürfte in etwa dem Altersschnitt der Vermittler insgesamt entsprechen“, heißt es vom BVK.

Damit ist das Durchschnittsalter erneut, wie bereits in den vergangenen Jahren, leicht gestiegen. Der Anteil derer, die über 50 Jahre alt sind, liegt mittlerweile bei 58,3 Prozent. In der vorherigen Befragung lag dieser Anteil noch bei knapp 57 Prozent. Der Anteil der unter 35-Jährigen beträgt unterdessen mittlerweile nur noch 6,6 Prozent.

Des Weiteren bleibt der Beruf des Versicherungsvermittlers männlich dominiert: Nur knapp ein Zehntel aller Teilnehmer sind Frauen. „Das ist sogar noch eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vorjahr“, so der BVK.

Hoher Qualifikations- und Ausbildungsstandard

Der Anteil an Vermittlern, die ohne eine versicherungsspezifische Ausbildung am Markt tätig sind, ist stabil auf niedrigem Niveau und liegt nur noch bei 4 Prozent. Der Trend werde sich voraussichtlich fortsetzen, prophezeit der Verband. Auch der Anteil derer, die Versicherungsbetriebswirte (DVA) sind sowie Diplom / Bachelor oder Masterabschluss haben, steigt seit einigen Jahren, „so dass man insgesamt von einem hohen Qualifikations- und Ausbildungsstandard in der Versicherungsvermittlung sprechen kann.“

>> Wie viel Versicherungsexperten in Deutschland vedienen, erfährst du hier.

>> Wie sich die Gehälter in der Versicherungsbranche im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren entwickelt haben, erfährst du hier.