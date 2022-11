Statt Praxisbesuch Jeder 4. unter 30-Jährige nutzt Video-Sprechstunde

17 Prozent der Internetnutzer in Deutschland haben bereits einmal oder mehrfach eine Video-Sprechstunde beim Arzt wahrgenommen. Das sind die Ergebnisse einer Bitkom-Umfrage unter mehr als 1.000 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren.

36 Prozent schließen Video-Sprechstunden für sich grundsätzlich aus

43 Prozent der Befragten haben bislang noch keine Video-Sprechstunde genutzt, können sich das aber künftig vorstellen. 36 Prozent schließen die Nutzung für sich grundsätzlich aus.

Besonders häufig nutzen die Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren die Video-Sprechstunde: 25 Prozent von ihnen haben bereits Erfahrungen damit. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 20 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 17 Prozent. Bei Älteren hingegen kommt die Tele-Medizin nicht so gut an: Nur 7 Prozent der über 65-Jährigen haben schon einmal per Video mit Ärzten oder Therapeuten gesprochen.

Bei akuten Beschwerden lieber Praxisbesuch

Doch warum nutzen Patienten die Video-Sprechstunde? Die meisten geben allgemeine oder chronische Beschwerden als Anlass an (43 Prozent). 33 Prozent haben allgemeine medizinische Fragen, die sie lieber per Video stellen. Fast ebenso viele (32 Prozent) haben Befunde oder Ergebnisse per Video-Sprechstunde besprochen.

Nur 5 Prozent haben sich mit akuten Beschwerden online an Ärzte oder Therapeuten gewandt. 4 Prozent haben die Video-Sprechstunde für ein Aufklärungsgespräch vor einem Eingriff oder einer OP genutzt.