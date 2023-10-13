Jeder 5. Anbieter liefert Franke und Bornberg prüft Fondspolicen erstmals auf Nachhaltigkeit

Franke und Bornberg nimmt „Nachhaltigkeit“ erstmals in den Kriterienkatalog des Altersvorsorge-Ratings auf. Das Ergebnis: Die Fondspolicen werden immer grüner.

Schafe in einem Solarpark: Franke und Bornberg hat „Nachhaltigkeit“ erstmals in den Kriterienkatalog des Altersvorsorge-Ratings aufgenommen.

Jede dritte Privatrente (34 Prozent) ist „hervorragend“. Zu diesem Ergebnis kommt das Rating Altersvorsorge 2023 von Franke und Bornberg. Insgesamt haben die Analysten 429 Tarife von 57 Anbietern untersucht.

Eine Neuerung: In diesem Jahr nimmt das Analysehaus erstmals „Nachhaltigkeit“ in den Kriterienkatalog des Altersvorsorge-Ratings auf. „Neben Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit wird Nachhaltigkeit für Viele zum entscheidenden vierten Faktor ihrer Kapitalanlage“, sagt Philipp Wedekind, Leiter Ratings Vorsorge und Nachhaltigkeit bei Franke und Bornberg. Dies gelte ganz besonders für jüngere Käufer.

So definiert Franke und Bornberg "Nachhaltigkeit"

Im aktuellen Rating untersucht Franke und Bornberg für jeden Tarif die Einstufung des Sicherungsvermögens gemäß Transparenzverordnung. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse des Fondsanteils in hybriden Produkten orientieren sich die Forscher an den Artikeln 8 und 9 SFDR . Dabei bewerten sie die Anzahl und den Anteil nachhaltiger Fonds im Fondsangebot.

Das Ergebnis: Fast jeder fünfte Anbieter (12 von 57) hat inzwischen Produkte mit rein grünem Fondssortiment im Programm. 2022 war das erst bei neun Gesellschaften der Fall. Und auch viele Versicherer ohne grüne Produktlinie bieten ihren Fondspolicen-Kunden inzwischen eine breite Auswahl an nachhaltigen Fonds.

Weitere Rating-Kriterien sind nach wie vor die Flexibilität und die Transparenz der Tarife sowie das Produktkonzept. Die Stabilität des Anbieters spielt ebenfalls eine Rolle.

Bis zu 67 Kriterien untersucht

Franke und Bornberg teilt die untersuchten Altersvorsorgeprodukte je nach Garantieniveau und Anlage des Sparanteils in sechs Kategorien auf:

Klassik

Neue Klassik

Index

Beitragsorientierte Hybride

Garantieorientierte Hybride

Fonds

Je nach Produktkategorie werden bis zu 67 Kriterien untersucht.

Das Ergebnis: Gut ein Drittel aller Tarife (34 Prozent) erreichen die höchste Bewertungsstufe FFF+ („hervorragend“). Am anderen Ende der Skala platzieren die Forscher knapp 6 Prozent aller Tarife, die sie mit ausreichend (F+) oder noch schlechter bewerten.

Rating: © Franke und Bornberg

30 Prozent aller Klassik-Tarife schwach

Privatrenten der 3. Schicht stellen mit 259 untersuchten Produkten den größten Anteil am Rating von Franke und Bornberg. Der Großteil entfällt dabei auf fondsgebundene Rentenversicherungen (106 Tarife). Auch in der 3. Schicht schneidet jedes dritte Produkt mit der Bestnote FFF+ ab.

Schwache Tarife (F+, „ausreichend“, oder schlechter) sind hauptsächlich der Kategorie Klassik zu finden. Knapp ein Drittel (30,4 Prozent) aller Klassiktarife erhalten die Note F+, F oder F-.

Besonders leistungsstark zeigt sich in der Untersuchung unterdessen die Basisrente, auch unter dem Namen Rürup-Rente bekannt. Fast 58 Prozent (88 von insgesamt 153) untersuchten Tarife der 1. Schicht haben die Franke-und-Bornberg-Analysten mit der höchsten Bewertung FFF+ (hervorragend) ausgezeichnet.

In der 2. Schicht, der Riester-Rente, haben Franke und Bornberg nur noch 17 Tarife von 10 Versicherern untersucht. „Vom einstmals umsatzstarken Riester-Geschäft bleibt nur ein kleiner Rest“, schreiben die Studienautoren: „Ohne eine Reform der Riester-Rente fehlen auch in Zukunft positive Impulse“.