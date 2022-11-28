Laut Yougov-Studie Jeder Dritte Opfer von Cyber-Kriminalität

Nicht nur große Unternehmen, sondern auch Privatpersonen werden zunehmend zum Ziel der Attacken von Cyber-Kriminellen. Um welche Delikte es dabei meist geht, hat das Marktforschungsinstitut Yougov ermittelt.

Jeder dritte Deutsche ist bereits in irgendeiner Form ins Fadenkreuz von Internetkriminellen geraten. Das hat das Marktforschungsunternehmen Yougov ermittelt. Die Umfrage, durchgeführt im September 2022, hatte der Digitalversicherer Clark in Auftrag gegeben.

Demnach wurden bei jedem Zehnten hierzulande schon mindestens einmal das E-Mail-Konto gehackt oder Passwörter gestohlen. 10 Prozent der Bundesbürger hatten auch bereits einen Computer-Virus auf dem eigenen PC.

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Besonders unangenehm: Bei 8 Prozent der Befragten hatten sich Hacker in das Social-Media-Konto eingehackt. Derartige Angriffen betreffen besonders häufig die Internet-Netzwerk-affine Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen.

Die Clark-Umfrage geschah nicht ganz aus heiterem Himmel: Bei dem Online-Versicherer erinnert man daran, dass es gegen Internet-Kriminalität auch Versicherungsschutz gibt – und zwar in Form der drei Produkte Internet-Schutzbrief, Internet-Versicherung und direkter Cyber-Versicherung. Bestimmte Aspekte einer Cyber-Versicherung seien bereits in umfassenden Haftpflicht-, Hausrats- oder Rechtsschutzversicherungen abgedeckt.