Die meisten 18- bis 35-Jährigen wissen, dass sie stärker privat vorsorgen müssen – doch mehr als jeder Dritte verlässt sich bislang ausschließlich auf die gesetzliche Rente.

Heutige Rentner gingen im Schnitt mit 63 Jahren in den Ruhestand; die junge Generation rechnet erst mit 69 Jahren damit. Gewünscht wird der Eintritt hingegen mit durchschnittlich 60 Jahren, so die aktuelle HDI Rentner-Studie.

Drei Viertel der 18- bis 35-Jährigen sind überzeugt, stärker privat vorsorgen zu müssen. Doch 35 Prozent tun es bislang nicht: Sie verlassen sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente – obwohl kaum jemand dem System vertraut. Das zeigt die dritte Auflage der HDI Rentner-Studie.

Das Bewusstsein ist da, die Handlung bleibt aus: Obwohl drei Viertel der jungen Generation (75 Prozent) in Deutschland davon überzeugt sind, zusätzlich privat vorsorgen zu müssen, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern, sorgt laut der HDI Rentner-Studie 2026 jeder Dritte (35 Prozent) ausschließlich gesetzlich vor. Gleichzeitig zweifeln sowohl junge als auch ältere Befragte erheblich an der Verlässlichkeit des Rentensystems.

Wenig Vertrauen in den Generationenvertrag

Rund die Hälfte der Befragten hat wenig oder kein Vertrauen in den Generationenvertrag – sowohl in der jungen Generation zwischen 18 und 35 Jahren (51 Prozent) als auch unter den heutigen Rentnern zwischen 63 und 70 Jahren (47 Prozent). Lediglich 17 Prozent der jüngeren und neun Prozent der älteren Befragten geben an, großes oder sehr großes Vertrauen in das System zu haben.

Als Hauptursachen nennen beide Gruppen das demografisch bedingte Missverhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern, das langjährige Ausbleiben von Reformen sowie das Nichteinzahlen von Beamten und Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung (junge Menschen: 33 Prozent; Rentner: 71 Prozent).

Aktivrente und Mindestrente mit breiter Zustimmung

Die Studie zeigt nicht nur Skepsis, sondern auch eine ausgeprägte Bereitschaft für Reformen. Unter den heutigen Rentnern befürworten 88 Prozent einen höheren Grundfreibetrag, 87 Prozent sprechen sich für eine Erwerbstätigenversicherung aus, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen, und 81 Prozent unterstützen die Einführung einer Mindestrente. In der jungen Generation erhält die Mindestrente ebenfalls hohe Zustimmung (76 Prozent).

Besonders die neue Aktivrente trifft generationenübergreifend auf Zuspruch: 74 Prozent der jungen Befragten bewerten das Modell positiv, das Rentnern einen steuerfreien Hinzuverdienst von bis zu 2.000 Euro monatlich ermöglicht. Auch unter den heutigen Rentnern findet es rückblickend Anklang: 34 Prozent geben an, länger gearbeitet zu haben, wäre ein solches Modell bereits früher verfügbar gewesen.

Wunsch-Renteneintritt mit 60, erwartet mit 69

Deutliche Diskrepanzen zeigen sich beim Renteneintrittsalter: Heutige Rentner gingen im Schnitt mit 63 Jahren in den Ruhestand; die junge Generation rechnet erst mit 69 Jahren damit. Gewünscht wird der Eintritt hingegen mit durchschnittlich 60 Jahren. Nur 38 Prozent der 18- bis 35-Jährigen können sich vorstellen, über das erwartete Rentenalter hinaus zu arbeiten.

Lebensstandard im Alter: Skepsis bestätigt sich in der Realität

Die pessimistischen Erwartungen der jungen Generation decken sich mit der aktuellen Lage vieler Rentner: Lediglich 22 Prozent der befragten Rentner geben an, ihren Lebensstandard ohne Abstriche halten zu können. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) kann den gewohnten Standard nach eigenen Angaben überhaupt nicht aufrechterhalten; weitere 53 Prozent müssen zumindest kleinere oder größere Einschränkungen hinnehmen. Mehr als die Hälfte der Rentner (54 Prozent) glaubt angesichts steigender Lebenshaltungs- und Mietkosten nicht, den aktuellen Lebensstandard langfristig sichern zu können.

Auf Seiten der jungen Generation erwarten 21 Prozent bereits heute, ihren Lebensstandard im Ruhestand nicht halten zu können; nur 13 Prozent gehen davon aus, dies ohne finanzielle Einschränkungen zu schaffen.

Jüngere setzen auf Aktien, Fonds oder Anleihen

Bei der Wahl der Vorsorgeformen zeigen sich klare Generationsunterschiede: Junge Menschen setzen heute bevorzugt auf Aktien, Fonds oder Anleihen (44 Prozent), Spareinlagen (37 Prozent) und private Lebens- und Rentenversicherungen (30 Prozent). Heutige Rentner sind häufiger über Betriebsrenten (55 Prozent), Wohneigentum (44 Prozent) oder klassische private Lebens- und Rentenversicherungen (40 Prozent) abgesichert. Als beste Altersvorsorgeoptionen stehen für die junge Generation Wertpapiere (39 Prozent), Immobilieneigentum (38 Prozent) und Spareinlagen (33 Prozent) ganz oben – 13 Prozent halten auch Kryptowährungen für eine geeignete Option.

Über die Studie

Die HDI Rentner-Studie wurde 2026 zum dritten Mal in Folge gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Yougov durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 1.079 Rentner zwischen 63 und 70 Jahren sowie 1.021 Personen zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland, quotiert nach Geschlecht.