Altersvorsorge in Deutschland Jeder Fünfte leidet auch finanziell unter Corona

Altersvorsorge in Deutschland

Die Covid-19-Pandemie hat 19 Prozent der Menschen in Deutschland finanziell ganz erheblich betroffen. So hatten 8 Prozent hohe Einkommensverluste von mehr als 500 Euro pro Monat zu verkraften. Weitere 11 Prozent mussten finanzielle Mittel locker machen. Das heißt, sie mussten als so genannte „Corona-Verlierer“ zum Beispiel einen Antrag auf Sozialleistungen stellen, ein Darlehen aufnehmen oder Ersparnisse aufbrauchen.

Das zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Nach zwei Jahren Pandemie ermögliche sie eine Aussage über die Dimensionen der Betroffenheit durch die mit Corona verbundenen Be- und Einschränkungen. Demnach hatten 17 Prozent zwar keine finanziellen Probleme, mussten aber pandemiebedingt im Homeoffice arbeiten. Für drei Fünftel änderte Corona hingegen nichts bei Einkommen und Beruf.

Die Studie beruht auf einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Cosulere unter rund 1.000 Verbrauchern hierzulande im vergangenen Frühjahr. Experten des Berliner Forschungsunternehmens Empirica erfragten danach in Interviews weitere Details zu den jeweiligen Angaben. Auf dieser Grundlage entwickelten die Studienautoren Steckbriefe der sozio-ökonomischen Corona-Betroffenheit.

*hoher Einkommensverlust (über 500 Euro/Monat) und/oder finanzielle Mobilisierung (Antrag auf Sozialleistungen, Kreditaufnahme oder vorhandene Ersparnisse aufbrauchen) >>Vergrößern! Quelle: INSA Consulere, empirica; Grafik: DIA

Konkret ermittelten sie die drei Hauptgruppen Ungeschorene, Angekratzte und Geschorene. Für sie bereitete man die Daten nach Alter, Bildungsstand und Arbeit im Homeoffice auf. Die Älteren kamen der Studie „Gibt es Long Covid beim Sparen und Wohnen?“ zufolge weitestgehend ungeschoren durch die Krise. Das trifft auch auf unterdurchschnittlich Verdienende und Arbeitnehmer mit geringem Bildungsabschluss zu.

Gutverdiener, Städter und Akademiker arbeiteten zwar oft im Homeoffice, hatten aber keine finanziellen Einbußen. Im Gegenteil: Sie sparten oft sogar mehr als vorher. Die Geschorenen wiederum sind einerseits Selbstständige und Freiberufler zum Beispiel in der Gastronomie und im Messebau und andererseits die Einkommensschwächsten. Die Studienautoren nennen hier Aushilfskräfte und 450-Euro-Jobber mit einfacher Dienstleistungstätigkeit.

Pandemie verändert Sicherheitsbewusstsein

Finanzielle Rücklagen aufgrund der eingeschränkten Konsummöglichkeiten während der Lockdowns will die Mehrheit größtenteils noch ausgeben. „Offenbar wirken hier erhebliche Nachholeffekte. Man will den verpassten Urlaub oder Restaurantbesuch nachholen und sich schlicht mal wieder etwas gönnen“, erklärt Studienautor Reiner Braun. Aber selbst wenn das unabsichtlich Gesparte eher ausgegeben wird, hat sich seiner Meinung nach das Sicherheitsbewusstsein verändert.

Konkret wollen die Geschorenen eine größere Vorsichtskasse in konservativen Geldanlagen halten. Angekratzte wiederum planen mehr langfristiges Sparen in Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs). Durch die Erfahrungen in der Pandemie hätten finanzielle Polster für Viele einen höheren Stellenwert bekommen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass das Vertrauen ins Wertpapiersparen bei den Deutschen mit Corona spürbar gewachsen ist.

Wunsch, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten

Vor allem jüngere, besser Ausgebildete und gut Verdienende waren wegen Corona erstmalig im Homeoffice beschäftigt. Darunter auch viele Städter, die tendenziell eher beengt wohnen. Am Gros der Erwerbstätigen – und damit insbesondere an Handwerkern, Arbeitern und Geringverdienern – ging diese Spielart der Pandemie vorüber.

Dennoch dürfte sie langfristig Auswirkungen auf die künftige Gestaltung des Arbeitsumfeldes haben. So ist der Wunsch, auch weiterhin im Homeoffice zu bleiben, sehr stark ausgeprägt. Das gilt insbesondere für Jüngere, in ländlicher Wohngegend und für Frauen. Bei Frauen dürfte die Familienarbeit ein wichtiges Motiv sein, auf dem Land die gesparten Pendelzeiten und -kosten.

Letzteren dürfte jedoch der Arbeitgeber diesem Wunsch seltener erfüllen – so lautet zumindest die Erwartung der befragten Arbeitnehmer außerhalb der Städte. Bei Frauen wiederum ergeben sich Einschränkungen, weil sie eher Berufe haben, die man vor Ort ausüben muss.