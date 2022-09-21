Studie zu Tradern in Deutschland Jeder Fünfte spekuliert an der Börse

Über Depotanbieter wie Online-Broker können auch Privatanleger traden, also kurzfristig mit Aktien und Fonds handeln. In Deutschland spekuliert jeder Fünfte an der Börse, zeigt eine Umfrage von Yougov. Das trifft besonders auf eine Gruppe zu.

Mann mit E-Scooter fährt auf der Uferpromenade am Mainufer, im Hintergrund ist die Skyline des Frankfurter Bankenviertels zu sehen: Deutsche Trader sind mehrheitlich männlich und finanziell gut abgesichert.

Viele Privatanleger in Deutschland setzen auf Trading. Das geht aus einer Analyse des Meinungsforschungsinstituts Yougov hervor. Demnach geben 22 Prozent der Befragten an, Aktien, Fonds oder ETFs zu kaufen und möglichst schnell mit Gewinn wieder verkaufen zu wollen. Mit 70 Prozent ist die Mehrheit der deutschen Trader männlich. Ein Viertel ist zudem zwischen 25 und 34 Jahre alt. Knapp die Hälfte hat einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss – insgesamt trifft das nur auf 30 Prozent der Deutschen zu.

Zudem sind Trader – verglichen mit der Gesamtbevölkerung – häufiger leitende Angestellte (12 Prozent) und haben ein höheres Einkommen. Bei jedem Fünften liegen die monatlichen Brutto-Einkünfte demnach zwischen 5.001 Euro und 10.000 Euro. Drei Viertel der Anleger, die traden, betrachten sich als finanziell abgesichert, 40 Prozent nutzen täglich ihr Mobiltelefon für Finanzen und Banking.

Am liebsten handeln die Befragten der Studie zufolge mit Aktien – das trifft auf knapp die Hälfte zu, ein Drittel handelt mit börsengehandelten Fonds oder ETFs, 28 Prozent mit Aktienfonds. Trader sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eher Kunden von Privatbanken. So haben 17 Prozent ein Konto bei ING, 13 Prozent bei der Deutschen Bank sowie jeweils 12 Prozent bei Comdirect und DKB. Bei der Sparkasse ist es dagegen umgekehrt: Insgesamt zählen 36 Prozent aller Deutschen zu den Kunden, unter den Tradern sind es 28 Prozent.