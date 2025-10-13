Oliver Riedel, stellvertretender Vorstand der Baader Bank, erklärt, wie die Frühstart-Rente, digitale Handelsangebote und die Baader Trading Days die Finanzkultur in Deutschland verändern sollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

DAS INVESTMENT: Herr Riedel, haben Sie den Eindruck, dass viele Menschen in Deutschland beim Thema Altersvorsorge mittlerweile eher müde und genervt reagieren – oder beobachten Sie im Gegenteil ein wachsendes Bewusstsein für Eigenverantwortung, das sich auch in einer stärkeren Bereitschaft zur Kapitalanlage zeigt?

Oliver Riedel: Eine Reform der Altersvorsorge ist längst überfällig, aber zudem ist es essenziell, dass jeder das Wissen haben sollte, wie Altersvorsorge kompetent und mit Anlagestrategien in Eigenregie funktioniert. Die Baader Bank engagiert sich mit Baader Trading ausdrücklich für die Weiterentwicklung einer Aktienkultur in Deutschland – insbesondere auch zum Zweck der Altersvorsorge. Handel ist seit 1983 unsere DNA. Wir haben daher vor wenigen Wochen eine Initiative zur Frühstart-Rente unterzeichnet, die von mehr als 30 führenden digitalen Banken, Brokern und Asset Managern mitgetragen wird.

Was will die Initiative erreichen?

Riedel: Die Frühstart-Rente ist ein super Ansatz, um junge Menschen für die Investition in Wertpapiere zu interessieren und die Finanzbildung der jüngeren Generation zu forcieren. Wir fordern im gemeinsamen Positionspapier eine Frühstart-Rente ab Geburt mit automatischem Übergang ins Altersvorsorgedepot ab 18 Jahren, mit flexibler Auszahlung und volldigitalem Onboarding.

Der Wettbewerb unter den Online-Brokern nimmt spürbar zu, Anlegerinnen und Anleger haben heute eine große Auswahl an Handelsplattformen. Derweil konnte die Baader Bank im ersten Halbjahr 2025 ihre Gesamterträge um 34 Prozent auf 162 Millionen Euro steigern – maßgeblich durch ein starkes Handelsergebnis, das nicht zuletzt von der Marktvolatilität infolge der Zollpolitik von Donald Trump profitierte. Inwiefern erklären Sie diesen Erfolg mit den Marktbedingungen – und welchen Anteil hat das eigene Handels- und Serviceangebot unter der Marke Baader Trading, an diesem Ergebnis?

Riedel: Ein Teil des Ergebnissprungs ist zyklisch, ein Teil strukturell. Zyklisch, weil beispielsweise die erhöhte Unsicherheit rund um US-Zölle die Marktvolatilität sichtbar erhöht und Handelsaktivität befeuert hat. Handelstage wie der 7. April 2025, an dem wir ein extrem hohes Niveau an Trades reibungslos bei uns abgewickelt haben, illustrieren das sehr eindrucksvoll. Das spiegelt sich auch in unserem stark gestiegenen Handelsergebnis wider. Strukturell, weil wir diese Bewegungen mit skalierbarer Infrastruktur und Risikomanagement in Ergebnis umsetzen können. Neben Market Making und Handel tragen auch wachsende Konto- und Depotbestände zur Stabilität der Ertragsbasis bei; deshalb haben wir die Prognose für 2025 angehoben. Kurz: Die Marktbedingungen waren ein Katalysator – der Hebel kommt aus unserem Geschäftsmodell.

Wie setzen Sie die strukturellen Vorteile konkret im Wettbewerb um?

Riedel: Richtig ist, dass der Wettbewerb weiterhin wächst. Unsere Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten der Baader Bank und fokussiert sich auf die Services für unsere Partner und deren Endkunden, also Privatanleger. Wir verbinden unsere über 40-jährige Handelskompetenz mit Innovation. Der 24/7-Kryptohandel und besonders die verlängerten Handelszeiten von 7:30 bis 23:00 Uhr sind nur zwei von zahlreichen Innovationsaspekten, mit denen wir modernen Handel weiterdenken.

Was gibt es Neues bei den Baader-Trading-Kursdienstleistungen? Wie entwickelt sich das Handelsangebot bei Baader Trading?

Riedel: Mit Baader Trading haben wir seit 2024 das Serviceangebot rund um den Wertpapierhandel deutlich ausgebaut, zuletzt auch mit der genannten Handelszeitverlängerung. Im Juni 2025 ging unsere Kurswebsite baadertrading.de online – sie bietet aktuelle Kursdaten, Marktnachrichten und Experteninhalte in unterschiedlichen Content-Formaten. Besonders hervorzuheben: regelmäßige Videoformate wie die „Closing Bell“, eine börsentägliche Marktzusammenfassung am Abend, sowie Kurztalks in der Rubrik „Baader Trading Insights“ mit prominenten Stimmen wie Robert Halver. Die Plattform richtet sich gezielt sowohl an erfahrene Trader als auch an Einsteiger und rückt unsere Trading-Partner in den Fokus.

Zusätzlich, das habe ich eben schon angesprochen, haben wir das Handelsangebot unter Baader Trading erweitert: Dazu zählen neben dem genannten 24/7-Krypto-Handel und den verlängerten Handelszeiten von 7:30 bis 23:00 Uhr auch erweiterter Anleihe- und OTC-Handel und der Handel über Gettex. Wir reagieren damit konsequent auf den wachsenden Bedarf mobiler und flexibler Anlageformen und schaffen bewusst „Anlagekomfort“ für alle, die niedrigschwelligen Wertpapierhandel suchen.

Welche Rolle spielen die zahlreichen Handelspartner der Bank bei der weiteren Optimierung des Handelsangebots?

Riedel: Unser Geschäftsmodell ist und bleibt ein B2B2C-Modell. Das heißt, dass wir die Ansprache von Privatanlegern konsequent über unsere Handelspartner vollziehen. Unsere Partner sind zentral für die Optimierung unseres Handelsangebots unter Baader Trading. Mit ihnen bleiben wir offen für Innovationen, können flexibel auf Marktbedürfnisse reagieren und sichern langfristige Einnahmepotenziale. In Summe tragen unsere B2B-Beziehungen dazu bei, unser Handelsangebot technologisch, zeitlich und produktseitig weiterzuentwickeln – zum Vorteil der Privatanleger und auch unserer institutionellen Partner.

Was erwartet die Anleger und Anlegerinnen bei den Baader Trading Days, dem neuen Finanz-Event?

Riedel: Die Baader Trading Days sind ein echtes Herzensprojekt, weil sie unsere eben erläuterten Services in Form eines außergewöhnlichen Events erlebbar machen. Am 25. und 26. Oktober 2025 veranstalten wir ein hochkarätig besetztes Finanzevent für Privatanlegerinnen und -anleger im Werksviertel am Münchner Ostbahnhof. Über 20 Panels, Expertentalks und Vorträge thematisieren große Themen wie Geldanlage, Wertpapierhandel, Altersvorsorge und Finanzmarktgeschehen. Neben Ausstellerständen unserer Partner, die zum persönlichen Gespräch einladen, bieten wir Finanzmarkt-Know-how aus erster Hand auf unserer Bühne wie auch die Möglichkeit zum Austausch mit Profis und anderen Interessierten.

Könnten Sie auf das Rahmenprogramm näher eingehen?

Riedel: Zu den Highlights gehören dabei neben einem sprichwörtlich „rasanten“ Talk mit unserem Stargast Ralf Schumacher zum Beispiel die Vorträge der Wall-Street-Journalisten Markus Koch und Tim Schäfer, die eigens aus New York anreisen, der Expertentalk mit Baader-Bank-Gründer Uto Baader und Robert Halver und der Vortrag von Bestsellerautor Patrick Dewayne.

Das komplette Programm und die Anmeldung zum Event, das wir aus den eingangs genannten Gründen bewusst kostenfrei veranstalten, gibt es unter baadertrading.de/baader-trading-days .

Zur Person:

Oliver Riedel (Jahrgang 1974) ist seit 2010 bei der Baader Bank tätig. Er gehört seit Juli 2015 dem Vorstand der Baader Bank AG an und verantwortet die Marktbereiche. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der Baader Helvea AG, Zürich, Schweiz. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Baader Helvea Ltd., London sowie der Baader Helvea Inc., New York.



Der gelernte Bankkaufmann begann seine Karriere als Aktien- und Derivatehändler bei der Bayerischen Landesbank sowie der Schmidt Bank. Im Jahr 2000 wechselte er zur Hypo Vereinsbank. Hier war er in verschiedenen leitenden internationalen Positionen tätig, unter anderem als Global Head of Cash Equity Trading & Sales Trading und Head of Equities Germany.