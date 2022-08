Umfrage unter 18- bis 30-Jährigen Jeder Vierte hat Kryptowährungen im Depot

Junge Deutschen haben sich von den Kurseinbrüchen bei Kryptowährungen in diesem Jahr nicht von Investitionen abschrecken lassen. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Studie im Auftrag des ETP-Anbieters Wisdom Tree unter 1.000 Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Demnach sind Digitalwährungen mit 27 Prozent sogar beliebter als Anlagekonten (25 Prozent).

Mit Kryptowerten kennen sich die jungen Erwachsenen laut der Umfrage relativ gut aus: Mehr als acht von zehn Befragten (84 Prozent) sind zu einem gewissen Grad mit Kryptowährungen vertraut, 15 Prozent sehr vertraut. Sogenannte Non-Fungible Tokens (NFTs), die 2018 eingeführt, aber erst vor Kurzem populär geworden sind, sind zwei Drittel der Befragten geläufig. Knapp ein Drittel gibt an, sich damit sehr gut auszukennen. An Detailwissen mangelt es vielen Umfrageteilnehmern aber: Jeder Vierte gibt an, nichts über die zur Funktionsweise von Kryptowerten zu wissen.

Kursstürze haben Image von Bitcoin nicht geschadet

Die zuletzt starken Kursschwankungen und Abstürze von Digitalwährungen haben dem Image von Digitalwerten der Wisdom-Tree-Befragung zufolge nicht geschadet. Vier von zehn Befragten sehen Bitcoin und andere Kryptowährungen heute sogar positiver als im November 2021, als der Bitcoin ein Allzeithoch von mehr als 68.000 US-Dollar erreichte.

„Kryptowährungen reifen zu einer traditionellen Anlageklasse heran“, sagt Jason Guthrie, Leiter Digitalwerte bei Wisdom Tree. Wie bei jeder Anlageklasse sei es wichtig, zu recherchieren, zu wissen, worin man investiert, und einen langfristigen Anlagehorizont zu haben, so Guthrie weiter. Entsprechend hoch ist der Informationsbedarf der 18- bis 30-Jährigen. So wollen 35 Prozent mehr über die Fundamentaldaten von Kryptowährungen erfahren, 29 Prozent wünschen sich mehr Informationsmaterial.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten bemängelt dabei aber fehlende vertrauenswürdige Informationsquellen. „Firmen, die Zugang zu Kryptowährungen bieten, stehen in der Pflicht, hochwertige, leicht verständliche und zugängliche Informationen herauszugeben, die zu fundierten Entscheidungen befähigen“, so Adria Beso, Leiterin Plattform-Vertrieb in Europa bei Wisdom Tree.