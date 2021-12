Jeder zählt anders Wie Banken ihre verwalteten Vermögen berechnen

Vermögensverwalter geben gern an, wie viel Geld sie betreuen. Dass sie bei der Angabe der Summe der Assets under Management (AUM) auch gern mal großzügig rangehen, berichtet das. Dadurch sind die Zahlen schwer zu vergleichen, denn die verschiedenen Häuser berechnen unterschiedlich. Da werden Bereiche mitgezählt, die nicht zum eigentlichen Kern – dem verwalteten Vermögen von Privatkunden - dazugehören.So rechnet etwadas Geld institutioneller Kunden mit ein – und kommt auf die stolze Summe von 362 Milliarden Euro gemanagtem Geld. Auch daszählt die Insti-Gelder mit. Dazu rechnen die Kölner aber auch noch das Fondsmanagement mit ein und kommen am Ende auf 46 Milliarden Euro.Beifließen Immobilienkredite in die 242 Milliarden Euro ein, die die Schweizer Bank 2014 verwaltet hat. Dierechnet zwar nur mit privatem Geld, rechnet aber die Frankfurt-Trust-Fonds mit, die auch über Dritte angeboten werden. Dadurch kommt es zu Doppelzählungen, denn das Geld, das die Fonds verwalten, erscheint dann auch in der Rechnung einer anderen Bank.