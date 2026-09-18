Jeder zweite Vermittler setzt mittlerweile KI-Tools wie ChatGPT ein –das sind dreimal so viele wie 2023. Täglich arbeitet damit aber nur rund jeder Vierte.

Laut dem AfW-Vermittlerbarometer nutzt fast jeder vierte Berater täglich KI: Sie ergänze die Beratung, ersetze sie aber nicht, so AfW-Vorstand Frank Rottenbacher.

Die Hälfte der Vermittlerinnen und Vermittler nutzt inzwischen KI-Anwendungen wie ChatGPT in ihrer beruflichen Tätigkeit. Das geht aus dem 18. AfW-Vermittlerbarometer des Vermittlerverbands AfW hervor. Bei der Vorjahresumfrage lag der Wert laut AfW noch bei 35 Prozent, 2023 erst bei 16 Prozent.

Nur ein Viertel arbeitet täglich mit KI

Unter denjenigen, die KI bereits einsetzen, arbeiten 46 Prozent täglich und 35 Prozent wöchentlich damit. Auf die gesamte Vermittlerschaft bezogen bedeutet das laut dem Verband, dass rund 23 Prozent aller Vermittler täglich und weitere rund 17,5 Prozent wöchentlich mit KI arbeiten. Mehr als die Hälfte der Branche nutzt die Technologie demnach gar nicht oder nur sporadisch.

„Es ist noch viel Luft nach oben“, ordnet AfW-Vorstand Frank Rottenbacher das Umfrageergebnis ein. Gerade verwaltungsnahe Tätigkeiten wie Dokumentation, Datenauswertung und Backoffice ließen sich mit KI deutlich effizienter gestalten. Dieses Potenzial werde derzeit nur von einem kleinen Teil der Branche genutzt, so Rottenbacher.

Allerdings ergänze KI die Beratung nur, sie ersetze sie aber nicht, so der AfW-Vorstand weiter. Die persönliche Vertrauensbeziehung zwischen Vermittler und Kunde bleibe das Fundament der Arbeit.

Texterstellung bleibt Haupteinsatzfeld

Unter den Vermittlern, die bislang keine KI einsetzen, plant laut Umfrage lediglich rund jeder Fünfte (19 Prozent), in den kommenden drei Monaten erste Anwendungen einzuführen. 69 Prozent schließen eine Nutzung weiterhin aus.

Die häufigsten Einsatzfelder sind laut AfW unverändert Texterstellung (77 Prozent), Informationsbeschaffung (57 Prozent) und Ideenfindung (44 Prozent). Im Jahresvergleich verschiebt sich die Nutzung aber erkennbar in Richtung verwaltungsnaher Aufgaben: Datenauswertung und Backoffice legen laut dem Verband zu, während die Nutzung zur Ideenfindung zurückgeht. Der direkte Kundendialog über KI-Chatbots bleibt mit 4,5 Prozent weiterhin die Ausnahme.

Größte Sorge: Fehleranfälligkeit

Als wichtigste Erwartung an den KI-Einsatz nennen die Befragten laut AfW mit großem Abstand die Zeitersparnis (93 Prozent), gefolgt von Vertriebsunterstützung (45 Prozent), Kosteneffizienz (40 Prozent), besserer Kundenbetreuung (37 Prozent) und verbesserter Datenanalyse (34 Prozent).

Die Vorbehalte bleiben laut Verband ebenfalls substanziell: 69 Prozent verweisen auf die Fehleranfälligkeit der Systeme, 44 Prozent auf Datenschutzbedenken, 34 Prozent auf einen möglichen Kontrollverlust und 33 Prozent auf die Komplexität der Technologie. Nur 9 Prozent geben an, keine Bedenken zu haben.

Unterstützungsbedarf bei Tool-Auswahl und Rechtsfragen

Der Wunsch nach Unterstützung hat sich laut AfW gegenüber dem Vorjahr kaum verändert: 75 Prozent der Vermittler wünschen sich Hilfe bei der Auswahl geeigneter Tools, 61 Prozent bei der technischen Implementierung und 56 Prozent bei rechtlichen Anforderungen.

Über die Studie

Das AfW-Vermittlerbarometer wurde zum 18. Mal als Online-Umfrage durchgeführt, in Zusammenarbeit mit Fördermitgliedern und Kooperationspartnern des Verbands. Der Erhebungszeitraum lag zwischen Dezember 2025 und Februar 2026, insgesamt 1.001 Teilnehmer beantworteten Fragen zu Tätigkeit, Einkommen, Regulierung und aktuellen Themen wie dem KI-Einsatz. Rund neun von zehn Befragten verfügen über eine Erlaubnis nach Paragraf 34d GewO, etwa 52 Prozent zusätzlich über eine Zulassung als Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f GewO. Zwei Drittel der Teilnehmer sind keine AfW-Mitglieder.