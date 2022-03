Cyberdirekt-Studie Jedes 4. Unternehmen von Hackern angegriffen

Ein Viertel der mittelständischen Unternehmen in Deutschland ist innerhalb der letzten zwei Jahre Opfer eines erfolgreichen Cyber-Angriffs geworden. Welche Firmen besonders oft ins Visier von Hackern geraten, wovor sich Unternehmer am meisten fürchten und was sie an einer Cyber-Versicherung besonders schätzen.