Jedes Jahr 0,2 Prozentpunkte mehr Verdi-Chef Bsirske hält Rentenbeitrag von 26 Prozent für möglich

Es sei vertretbar, den Beitragssatz „schrittweise Jahr für Jahr anzuheben, zum Beispiel um jeweils 0,2 Prozentpunkte“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske der „Rheinischen Post“.

Schreibt man diese Rechnung fort, ergibt sich laut der Zeitung ein langfristiger Rentenbeitrag von 26 Prozent – bestehend aus einem Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeberanteil von jeweils 13 Prozent. So solle auch jüngeren Generationen ein hohes Rentenniveau garantiert werden, so Bsirske.



Dem Top-Gewerkschafter zufolge werde durch den schrittweisen Anstieg auch ein hohes Rentenniveau von 50 Prozent des Durchschnittslohns möglich sein. Die Zahlungen in die Riester-Rente würden dann obsolet.