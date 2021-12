Jeff Hochman: „Gold ist ein gutes und schlechtes Investment zugleich“

Und was ist mit Gold?Gold ist ein starker Stimmungsindikator. Er wird steigen bis erstens Vertrauen und Ausblick sich drastisch verbessern, was in den nächsten drei bis sechs Monaten nicht sehr wahrscheinlich ist und bis zweitens die Realzinsen positiv werden. Auch das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber der Goldpreis wird sinken, wenn der US-Dollar sehr stark aufwertet. Deswegen ist Gold ein gutes und schlechtes Investment zur gleichen Zeit – es ist nur wichtig, dass man genau weiß, warum man es besitzt.Wo sehen Sie die größte Herausforderung für die Fondsmanager im kommenden Jahr?Am schwierigsten wird es wohl sein, die hohe Volatilität in den Griff zu bekommen.