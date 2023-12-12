Jenny Friese Vertriebsgesellschaft der Allianz schafft neues Vorstandsressort

Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG erweitert den Vorstand: Jenny Friese verantwortet künftig für den Bankenvertrieb des Versicherungskonzerns. Sie übernimmt damit Aufgaben von Jens Grote, der sich künftig unter anderem auf das Vertriebsmanagement konzentrieren wird.

Jenny Friese ist neu in den Vorstand der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG aufgenommen worden, um den Bankenvertrieb des Versicherungskonzerns zu leiten.

Jenny Friese wird zum Jahreswechsel Mitglied des Vorstands der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV), um das künftig eigenständige Ressort Bankenvertrieb und Mitarbeitergeschäft zu leiten. Sie hat langjährige Erfahrung im Bankenvertrieb und war zuletzt als Mitglied des Vorstands der Deutschen Apotheker- und Ärztebank zuständig für das Ressort Privatkunden.

Bis Ende 2020 war sie bei der Commerzbank tätig, unter anderem sechs Jahre als Bereichsvorständin Privat- und Unternehmerkunden und als Mitglied des Segmentvorstands. Begonnen hat sie ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank im Jahr 1994, wo sie später als Mitglied der Geschäftsleitung beispielsweise für die Vertriebsqualifizierung verantwortlich war.

Neues Vorstandsressort geschaffen

Friese übernimmt bei der ABV zukünftig einen Teil der Aufgaben von Jens Grote, der im Vorstand derzeit unter anderem für den Bankenvertrieb zuständig ist. Er wird sich zukünftig auf die Bereiche Vertriebsmanagement, People Management und Vertriebsprozesse konzentrieren. Zum bislang vierköpfigen Vorstand gehören neben Grote und dem Vorsitzenden Andreas Kanning auch weiterhin Jürgen Heinle und Andreas Schmid. Sie verantworten die Bereiche Vertrieb Süd und Vertrieb Nord.

Der Münchener Konzern reagiert mit dem Neuzuschnitt der Aufgaben im ABV-Vorstand nach eigenen Angaben darauf, dass sich der Bankensektor stark verändere. In dem aktuell schwierigen Umfeld wolle die Allianz diesen Vertriebskanal ausbauen, insbesondere die digitalen Zugangswege. „Mit einem eigenständigen Ressort Bankenvertrieb können wir unsere Marktposition weiter stärken“, erklärt ABV-Chef Kanning. Friese bringe hierfür wertvolle „Erfahrung in Change- und Transformationsprozessen im Bankenvertrieb“ mit.