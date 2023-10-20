DJE-Gründer Jens Ehrhardt erhält Ehrenmitgliedschaft der DVFA

Jens Ehrhardt erhält Ehrenmitgliedschaft der DVFA
Jens Ehrhardt, Gründer und Vorstandsvorsitzender von DJE Kapital, wurde im Rahmen des zwölften Asset Management Kongresses der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) zum Ehrenmitglied ernannt. Die Auszeichnung würdigt sein jahrzehntelanges Engagement und seinen Einfluss auf den deutschen Kapitalmarkt.
„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Ehrenmitglied beim DVFA“, erklärt Ehrhardt. „Mir war der Austausch mit anderen Investment Professionals Deutschland immer sehr wichtig und es ist schön zu sehen, dass sich der Verband über die Jahre so erfolgreich entwickelt hat.“
Jens Ehrhardt ist seit den 1960er Jahren in der Finanzbranche tätig. Er ist ein gefragter Kommentator in Medien und auf Kongressen und hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter den seit 1974 erscheinenden wöchentlichen Börsenbrief "Finanzwoche".