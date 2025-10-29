Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Seit 50 Jahren investiert Jens Ehrhardt gegen den Strom – und manchmal gegen die Euphorie des Marktes. Als einer der ersten echten Multi-Asset-Pioniere hat er mit seiner FMM-Methode nicht nur zahlreiche Krisen überstanden, sondern auch Maßstäbe gesetzt. In unserem Interview zum 75-jährigen Jubiläum des Fondak spricht der DJE-Gründer über die Effizienz moderner Märkte, die Schwächen des Regulierungsoverkills, seinen Glauben an aktive Ansätze – und die eine Fähigkeit, die auch in Zeiten von KI und ETFs nicht automatisierbar ist: Vertrauen.

DAS INVESTMENT: Sprechen wir über fünf Jahrzehnte DJE. Welche drei Meilensteine waren für Sie persönlich entscheidend, um aus der Gründung 1974 eine heute 16‑Milliarden-Adresse zu formen?

Jens Ehrhardt: Angefangen hat alles mit der Entwicklung der FMM-Methode. Sie ist das Herzstück unserer Anlagephilosophie und geht auf meine Promotion im Jahr 1973 zurück. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass nicht nur fundamentale Faktoren wie die Gesamtmarktbewertung und die Unternehmensanalyse die Kursentwicklung beeinflussen, sondern monetäre und markttechnische Faktoren ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

1987 bekam DJE als erster Vermögensverwalter Deutschlands die Erlaubnis, einen bankenunabhängigen Investmentfonds aufzulegen. Diese bis dahin einmalige Gelegenheit ließ ich mir natürlich nicht entgehen. Der FMM-Fonds hatte niedrige Mindestanlagesummen und keinen Ausgabeaufschlag, was ebenfalls damals einmalig war. Der Fonds sollte ein Beitrag zur breiten Aktienstreuung in Deutschland sein, denn so konnten auch Kleinanleger außerhalb unserer Vermögensverwaltung von unserem Anlage-Know-How profitieren.



Die Gründung unserer KAG, der DJE Investment S.A. 2002 in Luxemburg, ermöglichte es uns, eigene Fonds – bankenunabhängig – aufzulegen. Daraus sind unter anderem die Fonds DJE – Dividende & Substanz (LU0159551042) und Zins & Dividende (LU0553164731) entstanden, über die uns Anleger Milliarden zur Verwaltung anvertrauen. Außerdem ist die eigene KVG für das Risikomanagement aller unserer Sondervermögen verantwortlich und so auch insbesondere im institutionellen Geschäft ein wichtiger Baustein.



Dem gezielten Ausbau unserer Vertriebs- und Marketingstruktur ab 2017 verdanken wir die Steigerung unseres verwalteten Vermögens um mehr als ein Drittel. Ebenfalls im Jahr 2017 haben wir mit Solidvest eine vollständig digitale und auf Einzeltiteln basierende Vermögensverwaltung gestartet; für Online-affine Kunden bereits ab 10.000 Euro zugänglich.



Welche Vorteile und Hürden hat die Arbeit abseits des Frankfurter Finanzzentrums in Pullach geboten – damals und heute?



Ehrhardt: Damals wie heute spielt der Standort keine Rolle, wenn es darum geht, Märkte und Unternehmen zu analysieren. Das gilt erst recht seit der Corona-Pandemie, da die digitalen Möglichkeiten rapide zugenommen haben. Aber bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht das anders aus. Da ist unser Standort Pullach zugleich ein Nachteil und ein Vorteil. Der Nachteil: Es ist für schwerer, zum Beispiel Analysten oder Vertriebsspezialisten zu finden, als es für eine Fondsgesellschaft in der „Asset-Manager-Metropole“ in Frankfurt wäre. Dort kann man den Job ohne Umzug wechseln, der ja Folgen hat, unter anderem Arbeitssuche für den Partner und Schulwechsel der Kinder. Der Vorteil: Wer zu uns kommt, hat sich bewusst für DJE entschieden und bleibt – in der Regel – auch gerne und lange. Außerdem finde ich, dass das Arbeiten im Grünen durchaus seine Vorzüge hat.

Die Folge: Die Fluktuation bei uns ist niedriger als bei der überwiegenden Mehrheit anderer Gesellschaften. Außerdem hat der Standort Pullach den Vorteil etwas emotionsbefreiter und unabhängiger auf das tägliche Wirtschafts- und Börsengeschehen zu schauen. Das schärft den Blick für das Wesentliche.

Ihr FMM‑Ansatz gilt als Multi‑Asset‑Pionier. Welche Komponente hat sich in fünf Jahrzehnten am stärksten bewährt – und wann haben Sie Ihr Modell an neue Marktbedingungen am stärksten anpassen müssen?

Ehrhardt: Die Grundlage unseres Erfolgs ist die FMM-Methode, die ich in den 1970er Jahren wissenschaftlich erarbeitet und bis heute im Team weiterentwickelt habe. FMM bedeutet, wir wählen Wertpapiere nach fundamentalen Gesichtspunkten (wie entwickeln sich Länder, Regionen oder Branchen?), nach monetären Faktoren (wie viel Geld ist überhaupt in einer Volkswirtschaft vorhanden, um Wertpapiere zu kaufen?) und markttechnischen Gesichtspunkten (kaufe ich zu einem günstigen Zeitpunkt, oder signalisieren von uns erarbeitete Börsenbarometer eine kurzfristige Wetterverschlechterung?) aus. Alle drei Komponenten ergänzen sich durch ihren unterschiedlichen Blick auf die Märkte. Die monetäre Analyse hat sich in der historischen Betrachtung als wichtigste der drei Komponenten herausgestellt, wird aber gerade jüngst von erratischen politischen Themen beeinflusst. Die Analyse der monetären Daten wurde ebenso wie die zur Allokationssteuerung herangezogenen fundamentalen und markttechnischen Daten über die letzten Jahrzehnte im Hause DJE digitalisiert und fortlaufend optimiert.

Dank der Ergebnisse der FMM-Methodik habe ich den weltweiten Aktienmarkt mit dem FMM-Fonds (ISIN: DE0008478116) zum Beispiel während der Dotcom-Blase, in der Finanzkrise und auch während der Corona-Pandemie outperformt.

Vom KAGG der 1970er bis zum KAGB & ESG‑Offenlegung heute – welche Regel hat Ihren Manager‑Alltag spürbar verbessert, welche eher behindert?

Ehrhardt: Es ist nicht so sehr eine einzelne Regulierung, sondern die Masse an Regulierungen, auf die ich hier hinweisen würde. In der Summe bedeuten sie einen erheblichen, anhaltenden Mehraufwand, was sich auch auf die Wertentwicklung niederschlagen kann. Denn alle vorgeschriebenen Pflichten einzuhalten, egal ob Offenlegung, Dokumentation oder andere Regulierungen, all das kostet einen Fonds zunehmend mehr Geld und damit weniger Performance für die Anleger. Außerdem bedeutet es gerade für europäische Asset Manager einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren US-Kollegen, wo schon seit Jahren eher dereguliert wird. Partiell werden durch neue Regulierungen Investitionsmöglichkeiten, zum Beispiel in IPOs, eingeschränkt. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen im internationalen Vergleich.

Wie hat der Weg von „Teletext & Telefon“ zu Echtzeit‑Feeds, KI‑Screeners und Remote‑Calls Ihr Investment‑Handwerk konkret verändert?

Ehrhardt: Heute stehen alle Daten nahezu zeitgleich allen Marktakteuren zur Verfügung. Das ist ein großer Effizienzvorteil und löst Intransparenz auf. Die Erwartungshaltung der Anleger auf Marktgegebenheiten medial zu reagieren hat sich dadurch sowohl bei professionellen als auch privaten Anlegern massiv erhöht. Wir versuchen heute das gesamte digitale Spektrum zu nutzen, um unsere Anleger bei dieser Datenkonversion zu unterstützen.

Heute ist es umso wichtiger auf die richtigen Datenströme zu achten und den eigenen Filter zu stärken. KI wird uns in allen Geschäftsbereichen begegnen; unsere Effizienz zum Beispiel in der Analysearbeit wird steigen. Trotzdem ist für uns der menschliche Kontakt weiterhin ein hohes Gut. Geldanlage ist eng verbunden mit Vertrauen – die Interaktion zwischen Menschen ist durch nichts zu ersetzen.

Wie verteidigen aktive Manager ihren Mehrwert im Zeitalter günstiger Index‑ und aktiver ETF‑Strukturen – und woran sollte sich dieser Mehrwert künftig messen?

Ehrhardt: Passive ETFs glänzen mit niedrigen Kosten, aber sie folgen, wohl oder übel, einem Index. Aktive ETFs verbinden günstige Kosten mit aktivem Management. DJE hat einen aktiven ETF für den US-Aktienmarkt aufgelegt, der auf unserer erprobten Bottom-up-Aktienauswahl basiert. Alle drei Monate wird die Allokation überprüft und neu austariert. Bei allen Vorteilen, die aktive ETFs haben, muss man jedoch auch sehen: Ein Fondsmanager, der seine Anlageregion gut kennt, kann jederzeit kaufen, verkaufen oder die Liquidität erhöhen. Klassische Multi-Asset-Fonds können die Allokation ihres Portfolios nach Anlageklassen jederzeit anpassen, um so auf Marktereignisse zu reagieren oder um sie zu antizipieren. Diese Fähigkeiten sind weiterhin gefragt, zumal in Zeiten, die als unsicher empfunden werden. Fazit daher: „Das Beste in beiden Welten ob ETF oder klassischer Publikumsfonds in jedem Fall der aktive Ansatz!“

Die Zahl der Fonds und Anbieter ist explodiert. Welche Eigenschaften unterscheiden aus Ihrer Sicht bis heute dauerhafte Outperformer von One‑Hit‑Wonders?

Ehrhardt: Performance ist die härteste Währung, die wir haben. Daran müssen sich alle messen lassen, ob aktiv gemanagte Fonds, ob passive oder aktive ETFs. Und das nicht nur einmal oder ab und zu, sondern idealerweise dauerhaft und nachvollziehbar. Mir war und ist es immer wichtig, in schwachen Phasen weniger zu verlieren als der Markt, um weniger aufholen zu müssen. Fremd ist uns bei DJE kurzfristig gehypte Themen wie Internet oder Krypto sofort in Produkte umzusetzen. Zu oft, wie beim Platzen der Internet-Blase, hat man gesehen, dass es am Ende der Anleger war, der zyklischen Trends erlegen ist. Manchmal sind es die langweiligen Produkte die Mehrwerte schaffen: Der von mir seit 38 Jahren gemanagte FMM-Fonds hat dies über fast vier Jahrzehnte eindrucksvoll bewiesen.



Sie haben früh für mehr Aktien­engagement bei Privatanlegern geworben. Wie beurteilen Sie den Fortschritt der deutschen „Aktienkultur“ seit den 1970ern – und welchen Hebel bräuchte es heute, um echte Breitenwirkung zu erzielen?

Ehrhardt: Es fehlt an Finanzbildung, heute wie damals. In der Schule gibt es kaum etwas davon. Wer weiß denn, wenn er die Schule verlässt – und es ist egal ob Hauptschule oder Gymnasium – was ein Fonds oder ETF ist? Oder ein Bausparer? Wie Zinsen oder Zinseszinsen funktionieren? Warum es sinnvoll ist, für später etwas anzulegen? Das fehlt bei uns seit Jahrzehnten. In Deutschland gelten Aktionäre gerne mal als Spekulanten. Man kann in der Tagesschau unwidersprochen behaupten, dass die Aktienrente unsere Altersvorsorge an der Börse verzockt. Wenn sich da nichts ändert, dann wird sich auch an der Aktienkultur in Deutschland nichts ändern. Es braucht Finanzbildung, aber auch zur Ergänzung des staatlichen Rentensystems eine flexible, kapitalbasierte Altersvorsorge, wie zum Beispiel 401K in den USA, um Breitenwirkung zu erzielen.



Vom Bankberater der 1970er über Telefonvertrieb bis zu heutigen Online‑Plattformen und Podcasts: Welche Veränderung im Vertrieb hat Ihre Kundenbeziehung am stärksten beeinflusst – und wo sehen Sie den nächsten Sprung?

Ehrhardt: Die Möglichkeiten, die man heute hat, unter anderem online, mit Videos, über Social Media Kunden zu erreichen und in den Dialog zu gehen, sind großartig. Damals war es vielleicht ein monatlicher Print-Newsletter, Einladungen per Post, Besuche und Veranstaltungen. Letztere allerdings sind auch heute unverzichtbar, wenn es darum geht, unseren Vertriebspartnern einen unserer Fonds näherzubringen und ihn dafür zu begeistern. Überrascht hat mich, wie hoch die Abrufzahlen meiner Videos sind. Und zugleich finde ich es bedenklich, wie viele mehr oder weniger gut gemachte Fake-Videos es von mir gibt, die Leichtgläubige dazu bringen wollen, ihre Daten auf Fake-Seiten zu hinterlassen oder Ramschaktien zu kaufen. Die Möglichkeiten von KI sind in diesem Punkt ein zweischneidiges Schwert.

Was steht für DJE und die Branche in den kommenden zehn Jahren ganz oben auf der Agenda? Welche Entwicklung freut Sie, welche finden Sie bedenklich?

Ehrhardt: Ich erwarte eine Konsolidierung in der Branche. Zum einen die Generationen-Thematik insbesondere bei Vermögensverwaltern mit mittelständischen Strukturen. Die meisten dieser Unternehmen sind im VuV organisiert, immerhin über 300, mit abnehmender Anzahl aufgrund der Generationenthematik und mit über 250 Milliarden Euro AuM. Für diese Gruppe von Asset-Managern im weiteren Sinne gilt auch das Thema Regulierung und die damit verbundenen Kosten als Triebfeder von Konsolidierungstendenzen.



Schaut man auf die großen Asset-Manager, dann wird im globalen Kontext klar, „size counts“! Das Geschäft wird heute von Asset-Management Gesellschaften aus den USA dominiert, wie eben zum Beispiel Blackrock. Bedeutet für europäische Unternehmen, um überhaupt mit den Großen mitspielen zu dürfen, sich zu vergrößern. Einige europäische Gesellschaften sind bereits aktiv in diesem Prozess und haben Geschäftsfelderweiterungen (ETF) durch Übernahmen gesteuert. Spannend zu sehen, ob europäische Asset Manager die Dominanz der US-Unternehmen aufholen können.



In Bezug auf mein Unternehmen freut es mich, dass mein Sohn bereits 2003 Verantwortung im Unternehmen übernommen hat und heute als stellvertretender CEO tätig ist. Somit zeichnet sich seine Verantwortung ab auch zukünftig die Geschicke des Unternehmens zu leiten. Schon heute ist er persönlich, natürlich mit Unterstützung seines Teams, für ein Drittel der Assets direkt verantwortlich. Davon abgesehen haben wir in den vergangenen Jahren eine breite Führungsmannschaft über alle Fachbereiche hinweg aufgebaut, die für Stabilität im Tagesgeschäft sowie weitere Innovation verantwortlich ist.

