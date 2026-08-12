2020 kaufte Jens Lehmann Tech-Aktien für 500.000 Euro, zum vermeintlichen Schnäppchenpreis. Heute steht er tief im Minus und verklagt die beteiligte Wirtschaftsprüferkanzlei.

Ein Euro pro Aktie, während das Papier angeblich 6,50 Euro wert sein sollte. Ein solches Angebot klingt nach dem Geschäft eines Lebens. Für Jens Lehmann wurde daraus ein Verlust von mehreren Hunderttausend Euro und ein Fall für das Landgericht München.

Der frühere Fußball-Nationaltorwart fordert 572.661,18 Euro Schadensersatz plus Zinsen von einer Wirtschaftsprüferkanzlei, wie die mehrere Medien berichten. Die Kanzlei verwaltete Lehmanns Investment treuhänderisch. Der 56-Jährige wirft ihr vor, sie habe ihn über den wahren Wert der Aktien und die Entwicklung seines Geldes im Dunkeln gelassen.

500.000 Euro überwiesen, 170.000 Aktien erhalten

2020 legte Lehmann 500.000 Euro in Aktien einer Münchner Technologiefirma an. Der Kauf sollte im Zuge einer Kapitalerhöhung abgewickelt werden. Doch schon bei der Zuteilung lief es anders als gedacht. Statt der erwarteten 500.000 Aktien buchte man ihm nur 170.000 ein. „Dafür sollte ich 500.000 Aktien erhalten. Bekommen habe ich nur 170.000“, schildert Lehmann laut „Bild“ vor Gericht.

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Auch der Kurs hatte sich da längst gedreht. Als die Papiere in seinem Depot landeten, notierten sie nur noch bei 3,50 Euro. Heute steht Lehmann nach eigener Darstellung rund 330.000 Euro im Minus.

Ein geplatzter Firmenkauf brachte den Kurs ins Rutschen

Mit dem frischen Kapital wollte das Unternehmen ausgerechnet einen Baumaschinenbetrieb übernehmen. Der Deal platzte, und der Kurs geriet weiter unter Druck. Von all dem will Lehmann nichts gewusst haben. Über die Verwendung seiner 500.000 Euro habe ihn niemand informiert, sagt er.

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Welches Unternehmen hinter dem Investment steckt, lässt die „Bild“ offen. Das Anlegerportal sharedeals.de ordnet den Fall der Münchner UMT United Mobility Technology zu und beruft sich auf eigene Informationen. Tatsächlich kündigte UMT Anfang 2021 per Ad-hoc-Mitteilung an, über eine Sachkapitalerhöhung die Buchberger-Gruppe aus dem Baugeräte- und Baumaschinengeschäft zu übernehmen. Vorgesehen waren neue Aktien zu acht Euro je Stück. 2023 schrieb das Unternehmen diese Beteiligungen nach einem Rechtsstreit und in einem schwachen Baumarkt weitgehend ab, woraufhin der Kurs immer tiefer sackte. Offiziell bestätigt ist die Zuordnung nicht.

Bemerkenswert ist, was nach der Zuteilung geschah. Lehmann wollte die Aktien bei 3,50 Euro sofort abstoßen. Doch ein Freund, damals im Vorstand des Unternehmens, habe ihn davon abgehalten. „Wahrscheinlich hatte er Angst, dass der Kurs fällt, wenn ich verkaufe“, vermutet Lehmann.

Die Kanzlei wehrt sich

Lehmanns Anwalt sieht das entscheidende Versäumnis bei der Kanzlei. Sie habe vom Kursverfall gewusst, ihn aber nicht gewarnt. Komme ein Geschäft nicht zustande, müsse der Anleger sein Geld zurückbekommen. Eine Rückabwicklung hätte man anbieten müssen, so der Rechtsbeistand.

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Die Kanzlei weist die Vorwürfe zurück. Man habe den Vertrag angepasst und statt einem schließlich zwei Euro je Aktie vereinbart. An diese Abrede kann sich der Ex-Fußballprofi nach eigener Aussage nicht erinnern.

Die Aktien hält Lehmann bis heute. Sie notieren nur noch bei knapp einem Euro, und weil das Papier kaum gehandelt wird, würde ein Ausstieg den Kurs zusätzlich drücken. Aus dem vermeintlichen Schnäppchen ist ein teures Lehrstück über treuhänderische Strukturen und die Tücken illiquider Nebenwerte geworden. Nun muss das Landgericht München klären, wer für den Schaden geradesteht.