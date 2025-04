Jenseits des Tagesgelds: Clever in Anleihen investieren

In Zeiten sinkender Zinsen stehen konservative Anleger vor einer wichtigen Entscheidung: Sollen sie in renditeärmeren Anlagen verharren oder neue Möglichkeiten mit höherem Potenzial nutzen? Die dynamische Allokation hochwertiger Anleihen birgt viele Vorteile.

Nordea Asset Management

Traditionell bevorzugen vorsichtige Investoren Kapitalerhalt durch risikoarme Anlagen wie Festgelder oder Geldmarktinstrumente. Doch angesichts anhaltender Inflation und prognostizierter Zinssätze unter 2% bis Mitte 2025 ist es an der Zeit, Alternativen in Betracht zu ziehen.

Die Vorteile der dynamischen Allokation bei hochwertigen Anleihen

Eine innovative Lösung für dieses Dilemma bietet die European Covered Bond Opportunities-Strategie von Nordea. Sie wurde speziell für konservative Anleger entwickelt, die ihre Renditen steigern möchten, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Sie verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz in einem fragmentierten und ineffizienten Anleihenmarkt, der darauf abzielt, von Preisunterschieden und Marktungleichgewichten zu profitieren.

Kernmerkmale der Strategie:

Dynamische Allokation in hochwertigen Anleihen (Staatsanleihen, Covered Bonds)

Fokus auf anleihenspezifische Faktoren statt makroökonomische Trends

Begrenzung der Duration zur Risikominderung

Ziel: Konsistente Outperformance gegenüber der Zinsen für Termingelder1

Szenario-unabhängig

Seit ihrer Auflegung im Jahr 2019 hat die Strategie bewiesen, dass selbst in einem volatilen Umfeld eine sorgfältig verwaltete, qualitativ hochwertige Anleihenallokation stetige Renditen erzielen kann. Selbst im Jahr 2022, als viele Anleihenmärkte Verluste verzeichneten, erzielte sie eine Rendite von +2,77%. Damit übertraf sie europäische Staatsanleihen, die erhebliche Verluste erlitten, sowie Bareinlagen, die kaum im Plus lagen2.

Hinter der Startegie steht Nordeas preisgekröntes Fixed Income Rates Team3 mit über 15 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von 40 Milliarden Euro.

Ein intelligenterer Ansatz für festverzinsliche Wertpapiere

Bis Ende 2025 erreichen Einlagen im Wert von über 1 Billion Euro ihre Fälligkeit4 und müssen reinvestiert werden. Die European Covered Bond Opportunities-Strategie von Nordea ist ein ausgereiftes Instrument im Bereich festverzinslicher Wertpapiere. Sie bietet die Möglichkeit, potenziell höhere Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig im Bereich hochwertiger Anlagen fest verankert zu bleiben.

___________________________________________________

1 Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Anlageziel, angestrebte Erträge und Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.

2 Quelle: Nordea Investment Funds S.A. Betrachtungszeitraum: 29.01.2019 – 31.12.2024. Europäische Staatsanleihen beziehen sich auf ICE, BofA, Euro, Government TR, EUR, und Bareinlagen beziehen sich auf EURIBOR 1 M EUR. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Der Wert Ihrer Investition kann steigen und fallen, und Sie könnten einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Der Vergleich mit anderen Finanzprodukten oder Benchmarks dient nur zu indikativen Zwecken.

3 Das Team wurde bei den "European Pension Awards 2023 (https://www.europeanpensions.net/awards/winners23.php" als "Fixed Income Manager of the Year" ausgezeichnet).

4 Quelle: Nordea Investment Funds S.A., Website der Europäischen Zentralbank.

Nordea Asset Management ist der funktionale Name des Vermögensverwaltungsgeschäfts, das von den Gesellschaften Nordea Investment Funds S.A., Nordea Investment Management AB und Nordea Funds Ltd sowie deren Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften durchgeführt wird. Dieses Material dient zur Information des Lesers über die spezifischen Fähigkeiten von Nordea Asset Management, die allgemeine Marktentwicklung oder Branchentrends und sollte nicht als Prognose oder Research erachtet werden. Dieses Material oder hierin zum Ausdruck gebrachte Einschätzungen oder Ansichten stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, Finanzprodukte, Anlagestrukturen oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder in diese zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Soweit nicht anders angegeben sind alle zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Ansichten jene von Nordea Asset Management. Die Einschätzungen und Ansichten stützen sich auf das aktuelle Wirtschaftsumfeld und können sich ändern. Etwaige Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage des Verkaufsprospekts oder vergleichbarer vertraglicher Vereinbarungen getroffen werden. Sämtliche Anlagen sind mit Risiken verbunden; es können Verluste entstehen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen und die steuerlichen Auswirkungen, die Eignung und die Angemessenheit dieser potenziellen Anlagen unabhängig beurteilen. Herausgegeben von der betreffenden Rechtseinheit von Nordea Asset Management. Nordea Investment Management AB und Nordea Investment Funds S.A. sind ordnungsgemäß von der jeweiligen Finanzaufsichtsbehörde in Schweden und Luxemburg zugelassen und unterstehen deren Aufsicht. Nordea Funds Ltd ist eine Verwaltungsgesellschaft die in Finland amtlich eingetragen ist, und der Aufsicht der Finnischen Finanzaufsichtsbehörde untersteht. Dieses Material darf ohne vorherige Genehmigung weder vervielfältigt noch in Umlauf gebracht werden. © Nordea Asset Management. In der Schweiz: Herausgegeben von Nordea Asset Management Schweiz GmbH, eingetragen unter der Nummer CHE-218.498.072 und in der Schweiz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen.