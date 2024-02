Expedition Investment Podcast | Bonusfolge Jerrit Schmidtke im Gespräch mit Erik Podzuweit, Co-CEO von Scalable Capital

Wie revolutioniert man die Finanzwelt? Wie geht man mit Krisen und mit Kryptoinvestments um? Wie sieht die Geldanlage von morgen aus? Erik Podzuweit, Co-CEO und Mitgründer von Scalable Capital, stellt sich den Fragen von Podcast-Host Jerrit Schmidtke.

© mjnt.

In der letzten Folge des DAS INVESTMENT Academy Podcasts "Expedition Investment" blickt Podcast-Host Jerrit Schmidtke gemeinsam mit seinem Gast, dem Co-CEO und Mitgründer von Scalable Capital, Erik Podzuweit, auf die vergangenen zehn Podcast-Episoden zurück. Im Gespräch gibt Podzuweit außerdem tiefe Einblicke in seine beeindruckende Karriere - vom Analysten bei Goldman Sachs zu einem der führenden Köpfe der digitalen Vermögensverwaltung in Europa.

Vom Analysten zum Innovator

Erik Podzuweit, Co-CEO und Mitgründer

von Scalable Capital

Erik Podzuweit begann seine Karriere 2006 bei Goldman Sachs und stieg in den folgenden sieben Jahren zum Executive Director/Vice President auf. 2013 kam dann der radikale Wechsel: Nach einem einjährigen Abstecher als CEO bei der E-Commerce-Plattform Westwing entschied sich Podzuweit gemeinsam mit drei Freunden, seinen Job an den Nagel zu hängen und in die Start-up-Landschaft einzusteigen. Mit der 2014 gegründeten Investmentplattform Scalable Capital verfolgten sie das Ziel, Anleger:innen eine effizientere und kostengünstigere Geldanlage zu ermöglichen.

Ein neues Kapitel im Finanzwesen

Als erstes Fintech-Unternehmen in Deutschland übersetzten Podzuweit und seine Mitgründer mit Scalable den damals noch umständlichen Prozess der Depoteröffnung in die digitale Welt. Im Podcast erzählt er vom spannenden Weg von der ersten Idee über die Investorensuche bis hin zum heute größten digitalen Vermögensverwalter Europas.

Die Sicht auf Krisen und Kryptowährungen

Podzuweit, Jahrgang 1981, hat selbst einige Finanzkrisen miterlebt. Im Interview erzählt er exklusiv von seinem Investment in die Deutsche Telekom und wie viel Geld er damals als Student verloren hat. Heute betont er, wie wichtig Durchhaltevermögen und ein kühler Kopf in turbulenten Zeiten sind. Auf die Frage, wie viel böse Energie im Finanzmarkt steckt, antwortet er, dass er die Börse für einen der transparentesten und fairsten Märkte in unserem Wirtschaftsleben hält. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren unregulierter Bereiche wie dem Kryptomarkt. Trotz anfänglicher Begeisterung für Blockchain und Kryptowährungen mahnt er zur Vorsicht vor Scharlatanen und betont die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung.

Blick in die Zukunft

Erik Podzuweit möchte mit Scalable Capital eine führende Rolle in der europäischen Investmentlandschaft einnehmen und ein Angebot schaffen, das alle Bedürfnisse rund um das Thema Geldanlage abdeckt. Auch, mit Scalable Capital eines Tages selbst an die Börse zu gehen, sieht er als logischen Schritt für die nahe Zukunft an.

Die Abschiedsfolge von "Expedition Investment" bietet nicht nur einen Rückblick auf die vergangenen Episoden, sondern auch tiefe Einblicke in die Gedankenwelt eines der visionärsten Unternehmers im europäischen Finanzsektor. Hören Sie jetzt in diese und alle anderen Folgen von Expedition Investment rein.