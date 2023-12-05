Expedition Interview Podcast | Folge 4 Jerrit Schmidtke im Interview mit Anke Puzicha

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In der aktuellen Folge Expedition Interview ist Anke Puzicha zu Gast. Mit ihr spricht Podcast-Host Jerrit Schmidtke ganz allgemein über das Thema Geldanlage. Sie erklärt Aktien, Depot und Verrechnungskonto für den Einstieg. Von Anke erfährt Jerrit Schmidtke auch, wie Diversifikation als Grundregel der Geldanlage funktioniert und wie die geschickte Verteilung von Risiken beim Aufbau einer soliden finanziellen Basis helfen kann.

Anke Puzicha ist Juristin und Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Dort ist sie für die Themen Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge zuständig.

Die Key-Takeaways:

• Einzelaktien sind riskant, weil dabei auf ein einzelnes Unternehmen gesetzt wird. Weniger riskant ist es typischerweise, wenn man die goldene Regel im Finanzdienstleistung Bereich beachtet: Diversifikation.

• Für das Transferieren von Geld wird keine professionelle Hilfe benötigt. Lediglich, um sich zu informieren, wie man das macht. Man kann sich beispielsweise in der Verbraucherzentrale dazu beraten lassen, wie man schlau investiert.

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• Beim Investieren und Geld transferieren gibt keine Grenze. Ob 50 Euro, 500 Euro, oder eben anderthalb Millionen Euro, spielt keine Rolle.

• Diversifiziert anzulegen bedeutet, dass Geld in Immobilien, Aktien, ETFs, Fonds investiert und verteilt wird. So wird das Risiko eines totalen Verlust verringert.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital