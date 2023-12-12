Expedition Interview Podcast | Folge 6 Jerrit Schmidtke im Interview mit den Börsenexperten Kay Homann und Ulf Timke

In der neuen Folge von Expedition Interview wirft Podcast-Host Jerrit Schmidtke einen Blick hinter die Kulissen und spricht mit Kay Homann und Ulf Timke. Beide arbeiten in der Börse Hamburg. Homann als stellvertretender Geschäftsführer und Timke als Leiter der Handelsüberwachungsstelle. Wie genau ihr Alltag im Job aussieht, wie Aktienkurse entstehen und welche Risiken mit dem Handel an der Börse verbunden sind, hört ihr in der aktuellen Podcastfolge.
Die Key-Takeaways:
• Bevor etwas an der Börse gehandelt werden kann, müssen die Papiere erst mal handelbar gemacht werden. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, und Zertifikate sind nicht einfach da, sondern sie müssen zugelassen werden. Und dafür gibt es Mitarbeiter:innen, die sich rein mit der Zulassung von Wertpapieren an der Börse Hamburg, oder den anderen Börsen-Plätzen, beschäftigen.
• Ob man die Börse als sein eigenes kleines Kasino ansieht, ist eine Frage des Typs, den man als Anleger:in verkörpert. Langfristiges Investment? Oder lieber auf hohes Risiko spielen? Es ist für alle das Passende dabei und wird so überwacht, dass Anleger:innen rechtlich möglichst gut geschützt sind. Dafür sind die Abteilungen zuständig, die hinter den Kulissen und abseits des bekannten Börsenparketts Entwicklungen, Zahlen und Prognosen prüfen. Wichtig ist, sich vor dem Handel und Investieren ausreichend zu informieren.
• Schon gewusst? An der Börse Hamburg arbeiten sogenannte Makler:innen. Sie stellen die Kurse fest. Dort sitzen also Menschen vor Bildschirmen und führen Angebote und Nachfrage zusammen. So entstehen Börsenpreise.
Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier:
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