Expedition Interview Podcast | Folge 9 Jerrit Schmidtke im Interview mit Finanz-Bloggerin Lisa Osada

Wie funktioniert ein ETF? Welche Investment-Trends sollte Podcast-Host Jerrit Schmidtke unbedingt mitmachen? Und welche Möglichkeiten der Geldanlage werden immer noch total unterschätzt? Antworten auf diese Fragen hat Lisa Osada im Interview.

In der neuen Folge von Expedition Interview setzt sich Podcast-Host Jerrit Schmidtke mit den Möglichkeiten für seine erste Investition auseinander. Aber wie soll er bei den vielen Vor- und Nachteilen die richtige Anlagestrategie finden? Um grundlegende Begrifflichkeiten noch mal detailliert zu verstehen, hilft ihm Finanz-Bloggerin und Podcasterin Lisa Osada.

Sie berichtet von ihren eigenen Anfängen in der Finanzwelt und gibt eine Einführung in ETFs. Wie man eine erfolgreiche Balance zwischen Rendite und gesundem Investieren findet? Das weiß Lisa ganz genau und hat deshalb kürzlich sogar ein Buch mit dem Titel "Aktien-Life-Balance" veröffentlicht.

Die Key-Takeaways:



• Besonders bekannt ist der MSCI World. In so einem Index ist eine große Zahl an Unternehmen enthalten. Und genau wie der Index abgebildet ist, so wird auch der ETF aufgebaut. Der ETF bildet den Index nach, in dem er Anteile der Unternehmen kauft.

• Lisa Osada hat zwar ETFs im Portfolio, mag Einzelaktien aber besonders gerne. Aktuell legt sie ungefähr 75 Prozent in Einzelaktien und den Rest in ETFs an. Ihr Fokus hat sich über Jahre hinweg herauskristallisiert. Aber die Leidenschaft der Einzelaktien kostet viel Zeit: „Das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell am Handy kaufen sollte oder so was, sondern da ist wirklich viel Zeit und viel Arbeit nötig“.

• Eine klassische Kennzahl, die man sich beim ETF anschaut, ist die TER (Total Expense Ratio), auch Gesamtkostenquote genannt. Man errechnet sie, indem man die Kosten eines ETFs ins Verhältnis zum gemittelten Fondswert des Jahres ins Verhältnis setzt. Das können bei ETFs 0,5 Prozent oder weniger sein. Hier gilt: Je günstiger, desto besser. Es gibt auch noch die Kennzahl Tracking Difference, abgekürzt TD. Die wiederum gibt an, inwiefern diese prognostizierte Kosten-Quote eingehalten wird. Das bedeutet: Je geringer die Tracking-Difference ist, desto besser. Und es gibt auch die Fälle, wo sie negativ ist. Dann ist es sogar so, dass der ETF günstiger ist als gedacht oder angegeben.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

