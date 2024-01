Expedition Interview Podcast | Folge 14 Jerrit Schmidtke im Interview mit Finanzexperte Jakob Thomä

Wie ethisch korrekt können Geldanlagen sein? Sind nachhaltige Investitionen genau so erfolgreich wie andere Investitionen? Diese und weitere Fragen klärt Podcast-Host Jerrit Schmidtke mit Jakob Thomä, Experte für nachhaltige Finanzen.

© mjnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Jakob Thomä ist Experte für Sustainable Finance. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Theia Finance Labs und war in der Vergangenheit maßgeblich an verschiedenen anderen Nachhaltigkeitsinitiativen im Finanzbereich wie PACTA, 1in1000, tilt und MeinFairMögen beteiligt. Seine nicht-kommerzielle und unabhängige Plattform MeinFairMögen möchte jeder und jedem die Möglichkeit geben, nachhaltig zu investieren. Dazu bietet MeinFairMögen einen Überblick über verschiedene Fonds und Finanzprodukte und unterstützt bei der Auswahl der passenden nachhaltigen Geldanlage.

Gemeinsam mit Podcast-Host Jerrit Schmidtke diskutiert Jakob in dieser Podcastfolge, wie sich ethische Prinzipien in der komplexen Finanzwelt umsetzen lassen. Dabei gehen die beiden den wichtigsten Fragen bei der Vorbereitung auf eine nachhaltige Geldanlage auf den Grund - von "Was will ich mit meinem Geld erreichen?" bis hin zu "Welche Themen sind mir überhaupt wichtig?".

Die Key-Takeaways:

In Jakob Thomäs Unternehmen „MeinFairMögen“ wurde eigens zur individuellen Recherche ein Fragebogen erstellt, der dabei hilft, die passenden nachhaltigen Geldanlagemöglichkeiten zu finden. Dort gibt es Fragen zu beantworten wie: „Was sind deine Themen? Was ist dir wichtig?“ Es gibt viele Nachhaltigkeits-Indikatoren. Ein typischer Nachhaltigkeits-Datenschützer hat pro Firma circa 150 Datenpunkte. Mithilfe dieser Datenpunkte können Firmen besser zugeordnet werden, denn es gibt viele verschiedene Kriterien und Themen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Zum Beispiel Klimawandel, Tierrechte, Arbeitsrechte, Gender, andere Diversity Themen, Palmöl, Kernkraft, Waffen oder Rauschmittel.

Die Beratung zu Fonds, ETFs und Geldanlage generell ist noch eher wenig spezifisch an den teilnehmenden Unternehmen angedockt. Auch die rechtliche Lage zur Finanzberatung ist eingegrenzt. Das bedeutet, dass die Meinung der Berater:innen zu Themen wie Nachhaltigkeit wenig bis gar nicht richtungsweisend sein darf. Um die richtigen Produkte zu finden, ist Eigenrecherche also unumgänglich!

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital