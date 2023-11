Expedition Interview Podcast | Folge 1 Jerrit Schmidtke im Interview mit Finanzjournalistin Anissa Brinkhoff

Investitionen, Rendite, Börsennews – wichtige Begriffe, die oft für Skepsis sorgen oder mit Vorurteilen behaftet sind. Warum das so ist und was die deutsche Mentalität damit zu tun hat, verrät Finanzjournalistin Anissa Brinkhoff im Interview.

In der neuen Episode spricht Anissa Brinkhoff mit Host Jerrit Schmidtke darüber, warum viele von uns hierzulande das Thema "Geld anlegen" erstmal skeptisch betrachten und woher die Unsicherheiten und das fehlende Vertrauen in die Finanzwelt kommen. Außerdem berichtet Anissa, wie sie ihr Geld investiert und gibt Tipps, wie erste Schritte aussehen können.



Anissa ist nicht nur freie Finanz-Journalistin aus Hamburg, sondern auch selbst Podcasterin und Finfluencerin. Sie beschäftigt sich mit den Themen Female Finance und Finanzbildung und hostet ihren eigenen Podcast "Finance & Feelings".



Die Key-Takeaways:



• Das fehlende Verständnis für die Börse und unaufgeklärte Mythen in der Mitte der Gesellschaft sorgen dafür, dass viele Deutsche sich nicht ans Investieren trauen



• Die Börse wird in Filmen oft als ein sehr spekulativer Ort, zu dem sehr wenige Menschen Zugang haben, die in superkomplizierten Fachtermini reden, dargestellt – das schreckt ab und begünstigt Vorurteile



• Je früher mit dem Investieren begonnen wird, desto eher können Fehler, Risiken oder eintretende Verluste bis zum Rentenalter ausgeglichen werden



Ihr wollt mehr über das Investieren lernen?

