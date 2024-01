Expedition Interview Podcast | Folge 18 Jerrit Schmidtke im Interview mit Jessica Schwarzer

Wie hat sich der Umgang mit Finanzen und Investments entwickelt? Und wie kommen Unternehmen und Einzelpersonen durch Krisen? Diese und weitere Themen diskutieren Jessica Schwarzer und Podcast-Host Jerrit Schmidtke im Interview.

Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Buchautorin, Moderatorin und eine erfahrene Börsenexpertin.

Im Gespräch mit Podcast-Host Jerrit Schmidtke tauchen beide tief in die Vergangenheit ein und blicken auf verschiedene Finanzkrisen - von der Tulpenmanie im 17. Jahrhundert bis zur Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende. Auf den Spuren der großen Finanzkrisen entdecken sie Zusammenhänge und bieten wertvolle Perspektiven für Investoren und Neuanleger.

Die Key-Takeaways:

• Was hat es eigentlich mit dem Bullen und dem Bären auf sich? Der Bulle steht für steigende Kurse an den Börsen. Und der Bär, der sich immer ein bisschen versteckt, der steht für fallende Kursen. Man spricht dann von einem Bärenmarkt, wenn die Kurse längere Zeit fallen. Von einem Crash spricht man erst ab 25 Prozent Kursverlust.

• Der erste richtige Crash? Über den klärt Jessica Schwarzer im Interview auf: „Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja auch Historikerin. Damals haben wir die Tulpen-Manie erlebt. Da ist halt das Liebhaber-Pflänzchen, die Tulpe, besser gesagt die Tulpenzwiebeln, auf einmal zum Spekulationsobjekt geworden. Die sind damals ganz normal an der Börse gehandelt worden. Denn die Börse ist ja ein Marktplatz, sprich Angebot und Nachfrage. Die Tulpe wurde dann irgendwann zum Statussymbol der Reichen. Es gab eine ganz besondere Art, eine Tulpenzwiebel dieser Art hat so viel gekostet wie ein Stadthaus an einer vornehmen Gracht in Amsterdam. Eines Tages bei einer Auktion gab es plötzlich keine Käufer:innen mehr. Und das hat sich dann rumgesprochen. So sind immer mehr Menschen in Panik ausgebrochen. Dann sind die Preise für die Tulpenzwiebeln abgestürzt und wir hatten wahrscheinlich den ersten Börsencrash der Wirtschaftsgeschichte.”

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital