Expedition Interview Podcast | Folge 13 Jerrit Schmidtke im Interview mit Juristin Sandra Klug

Gibt es Greenwashing eigentlich auch im Finanzsektor? Wie sieht das Greenwashing aus? Und worauf ist zu achten, wenn die eigenen Investitionen nachhaltig sein sollen? Fragen über Fragen! Podcast-Host Jerrit Schmidtke gewinnt im Interview mit Sandra wertvolle Insights.

Podcast-Moderator Jerrit Schmidtke ist in dieser Folge wieder zu Besuch in der Verbraucherzentrale und spricht diesmal mit der Juristin Sandra Klug. Sandra Klug leitet den Bereich Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Hamburg.

Seit 20 Jahren beschäftigt Sandra sich mit der nachhaltigen Geldanlage und führt uns durch den Dschungel der Nachhaltigkeitskriterien.

Die Key-Takeaways:



• Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sandra Klug? „Also für mich ist Nachhaltigkeit erst mal meinen eigenen Konsum zu hinterfragen. Die Nachhaltigkeit fängt mal bei meinem eigenen Verhalten an. Was die Geldanlage betrifft: Ich selber finde das Gesamtpaket eigentlich ganz gut. Mir ist klar, dass es bestimmte Unternehmen einfach immer geben wird. Und dann möchte ich bitte, dass sie zumindest verantwortungsvoll mit ihrer Aufgabe umgehen“, so Sandra im Interview.

• „Besser ein bisschen was machen, als gar nichts machen.“ So lautet die Devise von Juristin Sandra Klug. Denn auch wenn die Vorstellung von nachhaltiger Geldanlage total verlockend klingt, ist die Umsetzung schwer bis unmöglich. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es schwer ist, ETFs und Aktien zu finden, die ethisch komplett einwandfrei sind. So unterstützt ein ETF vielleicht keine Waffenindustrie, beteiligt sich dafür aber in der Öl-Industrie oder unterstützt herkömmliche Mobilität, sprich beispielsweise Autos, sehr stark.

• Als ersten Schritt in eine möglichst grüne finanzielle Zukunft empfiehlt sich, mit dem eigenen Girokonto zu starten. Wo ist das Girokonto – welche Bank wird da gerade unterstützt? Und inwiefern engagiert sich diese Bank positiv? An diesem Punkt schon eventuell zu einer anderen Bank zu wechseln, die sich zukunftsgerichtet gesellschaftlich einbringt, kann ein guter erster Impuls sein.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

