Expedition Interview Podcast | Folge 5 Jerrit Schmidtke im Interview mit Katrin Werling

Finanzielle Freiheit – ist sie realistisch? Ab wann ist finanzielle Freiheit eigentlich erreicht? Und mit wie viel Geld als Investition kommt genug Ertrag zusammen, der dann den Alltag finanziell tragen kann? Finanzbloggerin Katrin Werling hat im Interview die Antworten.

In der aktuellen Folge Expedition Interview ist Katrin Werling zu Gast. Sie hat vor sechs Jahren ihren gut bezahlten Job im Marketing gekündigt und lebt nun von den Erträgen ihres Vermögens. Wie geht das? Und warum hat sie sich für diesen Weg entschieden? Im Podcast erzählt sie Host Jerrit Schmidtke von ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit - also ein Leben ohne Abhängigkeit vom Einkommen als Angestellte.

Katrin Werling kümmert sich regelmäßig um ihren Blog “Financial Independence rocks”. Dort schreibt sie über den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, gibt Tipps zu Ausgaben und Einkünften und teilt ihre Meinung zu Politik und Wirtschaft.

Die Key-Takeaways:

• Wenn die Erträge der Investitionen zum Leben und für die alltäglichen Kosten genutzt werden sollen, empfiehlt sich eine detaillierte finanzielle Aufstellung. Dazu gehören die Summen der Erträge und alle nötigen Informationen darüber, aus welchen Quellen sie kommen. Wenn eine Anlagestrategie also sehr gut läuft, kann sie neben der Zukunftsabsicherung auch die Gegenwart finanziell vereinfachen.

• Katrin Werling findet den Begriff „Unabhängigkeit“ besser getroffen als „Freiheit“. Und diese empfindet sie als wichtig, um im Alltag glücklich zu sein, kündigen zu können, oder sich in schweren Zeiten finanziell sorglos um geliebte Menschen kümmern zu können. Dank strukturierten Investitionen entkommt sie also vielen gesellschaftlichen Zwängen, die ihr nicht zusagen.

• Oft passen sich die Ausgaben den Einnahmen und dem Wohlbefinden an. Daher ist es wichtig, ein Gefühl für die eigene finanzielle Situation zu entwickeln. Kurze bis mittelfristige, und auch spaßige Ziele dienen im besten Fall als Motivation, um mit dem Investieren zu beginnen und auch mal auf unnötige Ausgaben zu verzichten.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital