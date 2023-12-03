Expedition Interview Podcast | Folge 3 Jerrit Schmidtke im Interview mit Lars Erichsen

In der aktuellen Folge Expedition Interview entmystifizieren Lars Erichsen und Podcast-Host Jerrit Schmidtke die Vorstellung, dass Trading ein schneller Weg zu Reichtum ist. Welche Rolle oder Notwendigkeit spielt dabei das Bildungssystem? Und was sind realistische Erwartungen im Bereich des Tradings? Diese Fragen möchte Jerrit von dem erfolgreichen YouTuber Lars beantwortet bekommen. Zusätzlich bietet Lars Erichsen wertvolle, praktische Ratschläge für Anfänger:innen. Beispielsweise, wie man mit dem Investieren anfängt und welche finanziellen Mittel dafür nötig sind.
Zusätzlich zu seiner täglichen Arbeit als Finanzexperte, hostet Lars Erichsen auch einen eigenen Podcast, "Erichsen – Geld & Gold“. Die Themen reichen von grundlegenden Tipps und Tricks bis hin zu tiefgreifenden aktuellen Börsen- und Aktien-Trends.
Die Key-Takeaways:
• Es gibt in der Finanzwelt zwei wesentliche Disziplinen: Das langfristige Investieren. Das beschreibt Lars Erichsen als „Pflichtübung“ für alle, die mit dem Investieren beginnen wollen. Das Trading wiederum, also der aktive Handel, ist die zweite Möglichkeit des Investierens. Hier weiß Erichsen: „Das muss man nicht machen. Das sollte man auch nur dann machen, wenn man eine Leidenschaft dafür hat.“
• An der Börse besteht zwar das Risiko des Verlusts, doch auch wenn Geld auf dem Tagesgeldkonto oder im Sparschwein liegt, entsteht ein Vermögensverlust. Er geschieht nur langsamer.
• In der Börsen-Historie hat sich ein Tipp als richtig erwiesen: In Krisenzeiten an der Börse zu kaufen, ist die beste Strategie. Auch entgegen dem schlechtem Bauchgefühl.
Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!
Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital