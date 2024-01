Expedition Interview Podcast | Folge 16 Jerrit Schmidtke im Interview mit Marie Kuhn

Wie schätzt Greenpeace eigentlich die Nachhaltigkeitsfortschritte in der Finanzbranche ein? Und wie bewertet die Non-Profit-Organisation Nachhaltigkeits-Labels? Gibt es überhaupt Finanzprodukte, die richtig nachhaltig sind? Diese und weitere Fragen klärt Expertin Marie Kuhn im Interview.

Nach einer Ausbildung zur Investmentfondskauffrau arbeitete Marie Kuhn mehrere Jahre als Analystin in der Finanzbranche. Inzwischen ist sie bei Greenpeace gelandet und beschäftigt sich dort mit den Themen nachhaltiges Investment und Greenwashing in der Finanzbranche.

Mit Podcast-Host Jerrit Schmidtke spricht sie über die Problematik schwammiger Definitionen von Nachhaltigkeit in der Finanzbranche und vor welchen Herausforderungen Verbraucher:innen bei der Auswahl nachhaltiger Investments stehen. Wie Greenpeace als politische Non-Profit-Organisation Nachhaltigkeits-Labels bewertet und ob bzw. wie viel Greenwashing darin steckt, erklärt Marie Kuhn bei Expedition Interview.

Die Key-Takeaways:

• Wieso beschäftigt sich eine Organisation wie Greenpeace eigentlich mit der Finanzwelt? „Wir sagen hier gerne, dass die Geldströme von heute eben die Wirtschaft von morgen beeinflussen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, auch in dem Thema zu arbeiten – im Hinblick auf Finanzinstitute und natürlich auch auf die Politik, die da die Aufsicht steuert. Wir möchten schauen, dass diese Finanzströme auch in die richtige Richtung gehen. Letzten Endes sind natürlich dann auch die Verbraucher:innen, die Anleger selber, gefragt. Was können sie mit ihren Anlagen Positives tun?“, so Marie im Interview.

• Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff. Das bedeutet, dass die Auslegung sehr individuell ist und so Greenwashing leichter unentdeckt bleibt. Denn Nachhaltigkeit muss im Idealfall genau kommuniziert und an bestimmten Kriterien festgemacht werden. Geht es um ökologische Umweltauswirkungen? Soziale Strukturen?

• Marie erklärt ein paar wichtige Bergifflichkeiten: „ESG steht für Environment, also Umwelt, Social , sprich Soziales, und Governance, Unternehmensführung. Um diese drei Bereiche geht es also. Es ist Social Responsible Investment, also eher ethisches Investment. Das kann teilweise das Gleiche bedeuten. Wie gesagt, es ist sehr schwammig. Nachhaltige Fonds sollten sich von anderen Fonds dadurch unterscheiden, dass Sie einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit legen oder ein konkretes nachhaltiges Ziel haben.

