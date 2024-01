Expedition Interview Podcast | Folge 15 Jerrit Schmidtke im Interview mit Nachhaltigkeitsexpertin Manuela von Ditfurth

Können Geldanlage und Portfolios wirklich nachhaltig sein? Wie können ethisch korrekte Ziele in Anlagestrategien integriert werden? Wie beliebt sind die grünen Alternativen? Und sind sie wirklich so grün, wie wir denken? Manuela von Ditfurth klärt im Gespräch auf.

Weiter geht die wilde Reise durch die Finanzwelt. Und wie Podcast-Host Jerrit schon für sich entschieden hat, sollte diese Reise ruhig etwas nachhaltiger gestaltet werden. Doch wie kann das bei der Geldanlage aussehen? Manuela von Ditfurth ist Nachhaltigkeitsexpertin und arbeitet in dieser Funktion als Senior Portfoliomanagerin bei der traditionsreichen Investmentgesellschaft Invesco in Frankfurt. Sie möchte Jerrit dabei helfen, nachhaltige Finanzen besser zu verstehen.

In der neuen Podcastfolge gibt Manuela Einblicke in den komplexen Prozess, Nachhaltigkeitsziele in Anlagestrategien zu integrieren. Wie sie bei Invesco zwischen nachhaltigen und konventionellen Anlageprodukten unterscheiden und nach welchen Kriterien Unternehmen als nachhaltig eingestuft werden, erzählt die erfahrene Portfoliomanagerin bei Expedition-Interview.

Die Key-Takeaways:

• Wie hat das Thema Nachhaltigkeit den Weg in die Finanzwelt gefunden? Manuela kann sich gut an die ersten Berührungspunkte erinnern: „Vor einigen Jahren kamen insbesondere Kunden aus dem gemeinnützigen Bereich und auch aus dem kirchlichen Bereich auf uns zu. Und die fragten uns, wie denn aus Ihrer Sicht fragwürdige Aktivitäten bei Unternehmen aus Portfolios ausgeschlossen werden könnten. Und das hat unter anderem dann auch den Ausschlag gegeben, sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit intensiver auseinanderzusetzen. So ging es los, die Möglichkeiten auszuloten, wie man fragwürdige Unternehmen, die den moralischen Anforderungen der Kirchen beispielsweise nicht genügen, ausfindig zu machen. Und diese dann aus Investments auszuschließen.“

• Was ist eigentlich ein nachhaltiges Investment? Es orientiert sich sowohl an den klassischen Kriterien bei einer Anlage wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität, aber berücksichtigt gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte. Das sind zwei nicht finanzielle Aspekte, die zu dem klassischen Investment-Dreieck hinzukommen. Der frühere Standard bestand eben nur aus Sicherheit, Rentabilität und Liquidität. Zu den sozialen Aspekten gehören beispielsweise Arbeitsrechte, Gleichberechtigung und weitere Themen.

